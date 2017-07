A la suite du protocole d’accord conclu le 4 avril dernier et de l’obtention des autorisations réglementaires, BNP Paribas a finalisé le 12 juillet l’acquisition de 89.1% de Compte-Nickel, et prévoit de porter sa participation à 95% avant la fin de l’année 2017. La Confédération des Buralistes de France restera actionnaire, au côté de BNP Paribas, à hauteur de 5%.

Avec cette acquisition, BNP Paribas complète son offre dédiée aux nouveaux usages bancaires et dispose, à côté de Hello bank !, de l’offre digitale de la banque de détail et du réseau d’agences, d’un ensemble complet de solutions adaptées aux besoins des différentes clientèles.

Compte-Nickel bénéficie d’un positionnement simple et d’un réseau de distribution physique -les buralistes- qui lui donne une accessibilité inégalée. L’offre Compte-Nickel devrait être disponible à terme auprès de 10 000 buralistes, soit la moitié du réseau global des buralistes en France.

Compte-Nickel enregistre une ouverture de compte toutes les trente secondes avec un total de plus de 630.000 comptes ouverts depuis sa création il y a trois ans.

Les synergies créées entre les deux entreprises vont permettre d’aller plus loin et plus vite dans la conquête de nouveaux clients, avec un objectif de deux millions de comptes ouverts en 2020.

L’opération a un impact négligeable sur le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe.