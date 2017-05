BNP Paribas a annoncé avoir conclu un accord avec le Département des Services Financiers (DFS) de l’État de New York, concernant son enquête sur des manquements passés dans le cadre d’activités de change effectuées par BNP Paribas.

Selon cet accord, BNP Paribas devra verser une amende de 350 millions USD (environ 310 millions EUR), montant qui est couvert par des provisions existantes.

Dans le cadre de cet accord, le New York DFS a reconnu les initiatives d’amélioration entreprises par le Groupe, de même que l’entière coopération de BNP Paribas dans cette enquête.

Les faits à l’origine de cet accord se sont déroulés pendant la période 2007-2013. Depuis lors, la banque BNP Paribas indique « avoir mis en place un large éventail de mesures visant à renforcer ses systèmes de contrôle et de conformité. » Le Groupe annonce avoir accru les ressources et le nombre de collaborateurs dédiés à ces fonctions et organisé des formations complètes pour ses équipes.

Dans un communiqué, la banque de la Chaussée d’Antin indique « regretter profondément ces manquements passés qui ont conduit à cet accord et qui sont clairement en décalage avec les standards de haut niveau que le Groupe met en œuvre. »