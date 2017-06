BNP Paribas Securities Services a conclu un partenariat de recherche avec Sycomore Asset Management pour stimuler l’élaboration d’un nouvel indicateur environnemental libellé Net Environmental Contribution.

Face à la nécessité de disposer d’indicateurs avancés de l’impact environnemental des activités économiques, BNP Paribas Securities Services et Sycomore AM unissent leurs forces pour proposer une métrique d’impact environnemental pertinente et exploitable.

Développée par Sycomore AM, en collaboration avec I Care & Consult, Quantis et Trucost, la Net Environmental Contribution est conçue pour évaluer l’impact environnemental des activités économiques d’une entreprise, d’un portefeuille ou d’un indice.

L’indicateur mesure l’impact environnemental des activités économiques des entreprises, mais aussi des portefeuilles et des indices, en leur attribuant une note allant de -100 % à +100 %.

L’indicateur a été développé par Sycomore AM en collaboration avec I Care & Consult et Quantis. La coopération en matière de recherche et développement a été récemment étendue à Trucost qui fait partie de S&P Dow Jones Indices.

Grâce au partenariat avec BNP Paribas Securities Services, Sycomore AM, spécialiste de l’investissement responsable, prévoit d’accélérer ses tests à grande échelle. L’indicateur sera ainsi appliqué à plus de 1 000 entreprises.

Christine Kolb, associée fondateur de Sycomore AM, explique : « Cet indicateur marque une nouvelle étape dans notre quête de leviers de performance durable. Il permet d’identifier des éco-solutions et offre un reporting d’impact à nos clients. »

Florence Fontan, Head of Strategic Change et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Securities Services, déclare : « La promotion et le soutien de l’investissement durable est un objectif clé pour BNP Paribas. Nous sommes donc très heureux de pouvoir aider Sycomore AM à tester cette méthodologie d’avant-garde dans le secteur de la gestion d’actifs.

Le changement climatique est sans doute la plus grande menace qui pèse sur l’humanité, et les investisseurs devront jouer un rôle important pour nous aider dans la transition vers un monde plus durable et plus écologique. Il est donc crucial que nous apportions notre aide en mettant à disposition des investisseurs les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions d’investissement éclairées. »

La méthodologie Eco Solutions, développée par Sycomore AM depuis 2015, vise à donner un aperçu complet de l’impact environnemental d’une entreprise en analysant l’intégralité du cycle de vie de ses produits et services ainsi que les effets positifs de son business model. La Net Environmental Contribution mesure le degré d’alignement du business model d’une entreprise avec la transition énergétique et écologique et les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Elle est ainsi exprimée en % des revenus et s’échelonne de -100% pour une activité fortement destructrice de capital naturel, à +100% pour les activités à impact positif maximal, qui constituent des réponses claires en matière d’environnement et de climat.

Une forte dynamique s’est installée en faveur de l’investissement durable, en particulier chez les investisseurs institutionnels, accentuée par le succès diplomatique de la COP21 en 2015. Au-delà des pressions sociétales, la réglementation porte également cette dynamique notamment avec l’introduction de l’article 173 dans la loi française de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, cette initiative jouant un véritable rôle de catalyseur.