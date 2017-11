Dominique Jones poursuivra ainsi, en France comme à l’international, les efforts entrepris par BNP Paribas Real Estate en matière de modernisation, sécurisation et performance des systèmes d’information et d’optimisation des process internes de l’entreprise.

Titulaire d’un diplôme de Sciences Po Paris, Dominique Jones a commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen et The Chase Manhattan Bank. Elle a rejoint le Groupe BNP Paribas en 1983 à la Direction des Grandes Entreprises. De 1996 à 2002, elle a travaillé pour le Groupe à Londres avant d’assurer la direction de la société Navilux SA au Luxembourg. De 2010 à 2013, Dominique Jones a occupé le poste de Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent de BNP Paribas Real Estate. En février 2013, elle est devenue Secrétaire Général en charge de la Finance, de l’IT, du Corporate Development, de l’Organisation, des Achats, de l’Environnement du Travail et des Affaires Fiscales. En juillet 2014, elle est nommée Directeur Général Adjoint et Membre du Directoire.