Réalisé sur un terrain de 41430 m², l’une des dernières réserves foncières constructibles de grande envergure sur cette commune, Green Domaine, réalisé en quatre tranches, met en avant la mixité : logements en accession à la propriété (247), vente en bloc (93) et logements locatifs sociaux (100), dont une partie en démembrement (20).

Green Domaine est une résidence composée de 4 bâtiments en R+6 proposant des appartements spacieux et lumineux, du studio au 4 pièces, bénéficiant tous d’un espace de vie extérieur ouvert sur la nature. Les terrasses situées en attique, offrent des vues privilégiées sur les coteaux ou la verdure. Certains logements disposent de claustras coulissants pour alterner entre intimité et luminosité naturelle.

« Avec cette opération emblématique, nous sommes fiers d’avoir pu créer tout un quartier résidentiel totalement intégré dans son environnement, doté d’une architecture élégante et contemporaine, au sein d’un espace arboré », précise Olivier Bokobza, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

BNP Paribas Immobilier et la Ville de Cannes, en présence d’Olivier Bokobza, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel et David Lisnard, Maire de Cannes, Vice-Président du département des Alpes-Maritimes, viennent d’inaugurer le programme résidentiel Green Domaine, comprenant 440 logements situés 280/284 avenue Michel Jourdan, au sein du quartier de l’Abadie à Cannes La Bocca.

Ce programme met également à disposition de ses occupants une crèche privée (tranche 1), une piscine extérieure, ainsi que de 311 parkings en sous-sol et 155 parkings extérieurs. Il offre également des espaces de calme et de détente pour les enfants comme pour les adultes.

L’accessibilité routièreest assurée par l’avenue Michel Jourdan qui fait la jonction avec le nouveau barreau intercommunal du Conseil Général reliant Bocca Nord avec l’autoroute A8.

La ligne de bus N°2, reliant Le Cannet à Cannes et desservant le centre-ville, se situe en face de ce programme. Les équipements scolaires et commerciaux sont à proximité également.

Green Domaine s’inscrit naturellement dans la réglementation en cours RT 2012.Afin d’obtenir de telles performances, la conception est entièrement réalisée afin d’atteindre une meilleure performance du bâtiment et d’en limiter ses besoins en ressources.

Réalisé par BNP Paribas Immobilier, Green Domaine est imaginé par le groupement d’architectes Wilmotte et Associés, Derbesse Delplanque et Samak.

Entièrement commercialisé, en plus de 247 logements en accession libre, ce programme est propriété de plusieurs investisseurs : la société Erilia s’est portée acquéreur de 80 logements sociaux et 20 logements en démembrement social (tranche 1), le groupe SNI a acquis 53 logements locatifs intermédiaires (tranche 2) et CNP Assurances est désormais propriétaire de 40 logements (tranche 2).