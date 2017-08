BNP Paribas Real Estate annonce l’acquisition de Strutt & Parker, l’un des principaux acteurs du marché immobilier britannique encore indépendant, créant ainsi un acteur immobilier britannique de premier plan. Cette acquisition, qui sera finalisée en septembre 2017, reposera sur l’union entre la filiale britannique de BNP Paribas Real Estate et Strutt & Parker.

BNP Paribas Real Estate est l’un des principaux prestataires de services immobiliers et propose à ses clients une gamme complète de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier (Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise).

Strutt & Parker est un acteur de référence sur le marché immobilier au Royaume-Uni. Disposant de 60 bureaux répartis dans tout le Royaume-Uni, Strutt & Parker offre à ses clients corporate ou particuliers une large gamme de service immobiliers et couvre toutes les classes d’actifs (rural, résidentiel, retail, logistique et bureaux).

Thierry Laroue-Pont, CEO de BNP Paribas Real Estate, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette opportunité de créer un nouvel acteur immobilier majeur qui rassemble les compétences de nos deux sociétés. Cette union nous permettra d’offrir à nos clients, à travers le monde, une expertise étendue et approfondie ainsi que de nouveaux services et des solutions encore plus innovantes. Nous veillerons, dans cette nouvelle étape de développement, à prendre en compte les attentes des collaborateurs et des clients des deux groupes. »

Andy Martin, Senior Partner de Strutt & Parker, a ajouté : « Je suis très enthousiaste à l’idée d’unir notre marque à la puissance de BNP Paribas Real Estate. Cela nous confère un atout différenciant et une nouvelle force dans un marché mondial en constante évolution. J’ai été impressionné par le respect dont ils ont fait preuve à l’égard de nos valeurs, ainsi que par le fait qu’ils aient mis l’accent sur la relation avec les collaborateurs et les clients dans l’ensemble de nos secteurs d’activité. Ce rapprochement génère pour nous non seulement de belles opportunités en immobilier d’entreprise, mais il ouvre également de nouvelles perspectives dans le domaine du conseil dans le secteur rural et résidentiel grâce à la force et l’importance du groupe que nous créons ensemble. »

L’expertise de Strutt & Parker, deuxième acteur sur le secteur rural au Royaume-Uni et troisième sur le marché du résidentiel, va constituer une nouvelle offre pour la filiale britannique de BNP Paribas Real Estate, lui permettant ainsi d’élargir sa gamme de services.

La fusion permettra de créer des services supplémentaires pour tous les types d’actifs, offrant ainsi aux clients une réelle valeur ajoutée. Les deux sociétés entendent maintenir le client au centre de leurs décisions, en se focalisant sur l’excellence des services apportés. Cet engagement est également pris par l’ensemble des équipes des BNP Paribas Real Estate et Strutt & Parker.

Les équipes de transaction en résidentiel et de conseil aux propriétaires de grands domaines et développement de Strutt & Parker continueront d’opérer sous la marque Strutt & Parker, tandis que les activités de conseil en immobilier commercial seront opérées sous la marque BNP Paribas Real Estate.