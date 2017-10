Innovation

Les opportunités d’investissement cibles sont principalement situées dans les pôles logistiques d’Allemagne, du Benelux et de France. Ces pays constitueront ainsi la majorité de l’allocation du portefeuille. La première transaction a été clôturée au cours de l’été 2017. ELF a fait l’acquisition d’un nouvel entrepôt logistique aux Pays-Bas, entièrement loué à DSV, l’un des principaux prestataires de service logistique 3PLs (« third-party logistics ») à l’échelle internationale. Grâce à sa position stratégique à ‘s-Heerenberg, une ville proche de la frontière allemande, l’entrepôt se trouve à proximité de la région de la Ruhr, la cinquième plus grande région métropolitaine d’Europe.

La construction d’un portefeuille diversifié d’actifs logistiques CORE sélectionnés au sein de la zone Euro permettra aux investisseurs institutionnels européens de tirer parti d’un secteur en pleine expansion, soutenu par des drivers macroéconomiques et structurels.

Selon Henri Romnicianu, Head of Capital Raising pour les fonds paneuropéens de la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate : « L’immobilier Core en Europe continue d’offrir de belles perspectives d’investissement. Notre stratégie dédiée au secteur de la logistique répond parfaitement aux attentes des fonds de pension et des compagnies d’assurance à la recherche de rendement récurrent et de diversification. Les investisseurs pourront bénéficier de notre connaissance approfondie du secteur de la logistique. Le fonds « Eurozone Logistics Fund » vient par ailleurs compléter la gamme unique de stratégies dédiées à des secteurs spécifiques que propose la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate. »

ELF est une SICAV-SIF Luxembouregoise, gérée par BNP Paribas REIM Luxembourg et dédiée aux investisseurs institutionnels.