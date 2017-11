Le portefeuille, composé de 10 boutiques en pieds d’immeuble, générant un loyer annuel d’environ 830k€, est principalement loué à des enseignes nationales et développe une surface totale de 1.900m².

La SCPI Soprorente possède un patrimoine diversifié de 26 locaux, répartis équitablement entre Paris-Ile-de-France et les autres régions. La SCPI Pierre Sélection détient quant à elle un portefeuille composé à 99% d’actifs commerciaux, majoritairement à Paris et en Région parisienne.

« Cette acquisition permet ainsi à ces deux fonds de renforcer leur patrimoine parisien en investissant dans un portefeuille de qualité, tant par les localisations (Paris 1er, Paris 16ème…) que par la qualité des locataires » analyse Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France, en charge des investissements.

Cette transaction a été réalisée par l’intermédiation de Catella Property qui a été mandatée en exclusivité.

Les acquéreurs ont été conseillés par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés et le vendeur par l’étude Nogent Paris Est Notaire, représentée par Me Cyril Taillandier.