Acquisition de la future Polyclinique Bordeaux Tondu à Floirac

Acquisition d’une clinique en état futur d’achèvement de près de 9.500 m² à Floirac spécialisée dans le médico-chirurgical, l’ambulatoire et les soins de suite et de réadaptation (SSR) auprès du promoteur Cardinal.

Cette polyclinique sera située rive droite, dans l’est de l’agglomération bordelaise au sein de l’Opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique. Elle remplacera, à son ouverture à la fin de 2018, l’actuelle Polyclinique Bordeaux Tondu située dans le centre de Bordeaux.

Elle sera entièrement louée via un bail de 12 ans fermes. L’acquéreur était conseillé par l’étude Paris République. L’étude Bremens & Associés assistait le vendeur.

Acquisition de la clinique les Lilas Bleus à Lyon

Acquisition de la Clinique Les Lilas Bleus de plus de 6.900 m² à Lyon 7ème, clinique spécialisée dans les soins de suite et de réadaptation polyvalents (SSR).

Idéalement située au pied de la station de tramway « Garibaldi-Berthelot » dans le 7ème arrondissement de Lyon, la clinique Les Lilas Bleus dispose de 127 lits et places.

Livrée en 2014, la clinique est exploitée par Korian dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes.

La transaction a été réalisée par CBRE Résidentiel dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Nobilis Business.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Jean-Marc Alexandre, Olaf Déchin, Dominique Devriendt et France Hoang. L’étude Salichon & Associés assistait le vendeur.

Acquisition de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais à St Priest

Enfin, acquisition d’une Clinique MC/SSR de plus de 11 500 M² à Saint-Priest (69).

Située à l’Est de l’agglomération lyonnaise, cette clinique livrée en 2009 et offrant 189 lits et places est louée via un bail de 12 ans fermes à Noalys.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Alexandre, Dechin, Devriendt, Hoang. L’étude Jacquin assistait le vendeur.

« Ces acquisitions viennent finaliser les investissements de HPF1, dont le patrimoine dépasse ainsi les 500 millions d’euros répartis en 33 actifs sur l’ensemble des segments de marché de l’immobilier de santé : EHPAD, pour le volet médico-social, cliniques MCO (Médecine- Chirurgie-Obstétrique), SSR (Soins de Suite et Rééducation) et psychiatriques pour le volet sanitaire. La sélection des actifs accorde une importance particulière à la signature des exploitants : professionnalisme, éthique et qualité de prestation sont indissociables de tout investissement dans ce secteur, d’importance sociétale évidente » commente Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management.

Fort de l’expérience de HPF1, BNP Paribas REIM France a lancé un second OPCI professionnel, Health Property Fund 2 (HPF2), qui vise la constitution d’un portefeuille d’actifs en Immobilier de Santé en France et en zone Euro (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne notamment).