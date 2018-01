Gestion de Patrimoine

La SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, a acquis les immeubles Palatin II et Palatin III à La Défense auprès de Commerz Real. Les deux immeubles de bureaux, d’une surface de plus de 23 000 m² répartis sur 7 étages, sont actuellement en cours de rénovation pour une livraison au 3ème trimestre 2018.

A l’issue de ces travaux, les bâtiments offriront des plateaux rénovés de 3 300 m² et une gamme de services incluant de nouveaux espaces de restauration, club, terrasses et un hall d’accueil complètement réaménagé. Palatin II & III bénéficient déjà du label HQE Exploitation et visent par ailleurs une labélisation BREEAM In-Use « Very Good ».

Occupé jusqu’en 2015 par le cabinet d’audit KPMG, l’ensemble est déjà partiellement loué à une entreprise de service nationale, spécialiste de l’approvisionnement en électricité. Cette société a conclu en avril dernier un bail en état futur d’achèvement pour 13 000 m². L’emménagement doit intervenir à la fin 2018.

La localisation de l’actif est particulièrement attractive : situé à La Défense, premier quartier d’affaires européen avec 3,6 millions m² de bureaux, de nombreux sièges sociaux et un centre commercial, il s’agit d’un site de premier plan dans la zone du Faubourg de l’Arche, à 500 mètres du hub de transport "La Défense" (métro ligne 1, train L, train U, RER A).

« Cet ensemble immobilier non IGH, faisant l’objet d’une restructuration lourde, offre à court terme l’un des meilleurs compromis pour les utilisateurs de La Défense grâce à une proximité immédiate du hub de transport, un très haut niveau de prestation technique et de service, un étage courant disponible de plus de 2 200 m² et un positionnement prix particulièrement compétitif » commente Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

BNP Paribas REIM France était conseillée par l’étude Thibierge & Associés et Commerz Real par l’étude Wargny Katz.