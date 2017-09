BNP Paribas REIM France a signé un bail commercial pour le compte des SCPI Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre portant sur deux étages de l’immeuble Portes de France, situé avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis (93). Après des travaux d’aménagement, la société VINCI Energies Systèmes d’Information emménagera sur les deux niveaux (R+2 et R+3) d’une surface totale de plus de 4 000 m².

Particulièrement bien desservi, l’ensemble de bureaux est implanté à proximité immédiate de l’autoroute A86, la station de RER B et le Stade de France. Composé de deux bâtiments d’environ 9 300 m² et 15 700 m², il offre de nombreux services : accueil, conciergerie (mise en place début 2018), salle fitness, cafétéria, salle de conseil avec service restauration, etc. Le RIE de 1 300 m², entièrement restructuré pour fin 2017, peut accueillir jusqu’à 600 convives (235 places assises). Il permet un usage mixte avec un patio aménagé, des espaces de réception privatisables et un espace loisirs.

Construit en 2008, l’immeuble bénéficie de plusieurs certifications : HQE Exploitation (dont 2008 et 2014), et WIREDSCORE SILVER en 2017.

VINCI Energies Systèmes d’Information, le futur locataire des lieux, est l’une des sociétés du Groupe VINCI Energies (64 000 collaborateurs) dédiée à l’informatique du Groupe. La société a été conseillée par VINCI Immobilier Conseil dans le cadre de cette opération.