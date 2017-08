L’ensemble immobilier de 15 700 m², construit en 2006, se situe au 16-20 rue Barbès à Montrouge, en première couronne, à proximité immédiate de la Porte d’Orléans, et dans un quartier central de Montrouge, bien desservi par les transports en commun (métro ligne 4 et RER B).

Ce bâtiment, qui répond aux standards internationaux, abrite le siège social du Groupe de presse et d’édition Bayard, locataire unique de cet ensemble dans le cadre d’un bail commercial de longue durée.

A travers cet investissement, BNP Paribas REIM France confirme la stratégie de la SCPI Accimmo Pierre de privilégier les acquisitions de qualité, dans des localisations établies principalement dans les grandes métropoles françaises, avec des locataires de premier rang.

« Après plusieurs opérations emblématiques réalisées ces derniers mois, notamment la Tour Heron à Paris et l’immeuble Eurosquare II à Saint-Ouen, BNP Paribas REIM France démontre une nouvelle fois sa capacité à identifier et saisir les bonnes opportunités immobilières dans un marché particulièrement compétitif. Les compétences et la réactivité de nos équipes internes constituent clairement des atouts pour mener à bien des investissements qualitatifs pour le compte de nos clients » commente Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France, en charge des Investissements.