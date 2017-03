Ces nouveaux recrutements s’inscrivent dans le plan de développement indiciel qui indiquait en septembre 2016 l’objectif du doublement de ses encours indiciels d’ici à 2020.

Sabrina Principi a rejoint BNP Paribas Investment Partners à Milan le 20 février dernier, en tant que Responsable du développement ETF pour l’Italie et l’Espagne.

Martha Sele a rejoint le 27 février dernier cette même équipe au sein de THEAM au poste de commerciale pour la France, Monaco et la clientèle francophone du Luxembourg, de la Belgique et de la Suisse. Basée à Paris, elle sera placée sous la supervision de Lorraine Sereyjol-Garros, Directeur commercial pour les clientèles francophones.

Les activités de développement des ETF et solutions indicielles sont réalisées par THEAM, société spécialiste de la gestion modélisée, indicielle et protégée de BNP Paribas Investment Partners.

« Les nominations de Sabrina Principi et de Martha Sele illustrent notre volonté d’accélérer notre développement commercial en Europe, a déclaré Isabelle Bourcier, Responsable de l’activité ETF et indicielle de THEAM. En Italie notamment, ce développement s’accompagnera de la cotation de nos ETF en bourse italienne. A fin février 2017, notre activité totalisait un encours sous gestion de plus de 17milliards d’euros [1]. »

***********

Sabrina Principi a démarré sa carrière en 1992 chez JP Morgan au sein de leur activité Taux à Milan puis a rejoint Morgan Stanley en 1994 sur cette même activité. Elle a ensuite travaillé dès 2000 pour le fournisseur d’indices MSCI où elle a développé l’activité commerciale pour le Sud de l’Europe. Au cours de sa carrière chez MSCI, Sabrina a occupé plusieurs fonctions de développement commercial pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, avant d’être nommée en septembre 2014, comme Directeur des relations avec les investisseurs Européens du secteur bancaire et de l’assurance. Sabrina Principi est diplômée en Economie de l’Université de Bocconi à Milan.

Martha Sele travaillait auparavant à la vente de dérivés actions et ETF chez BNP Paribas Corporate & Institutional Banking. Elle a commencé sa carrière comme analyste pour le Ministère des Finances français, puis comme spécialiste Forex et Cash Management au service financier de Siemens, avant de rejoindre BNP Paribas CIB en 2013 comme analyste spécialisée sur les Hedge Funds et la Gestion d’actifs, pour le compte d’investisseurs institutionnels à New-York et à Londres.

Martha Sele est diplômée d’un Master en Management International à Audencia Nantes et d’un MBA de l’Université de Laval (Québec).