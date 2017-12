Cette résidence, conçue par l’architecte François Leclercq et développée par BNP Paribas Immobilier, propose 66 logements en accession, du studio au cinq pièces.

Située face à un espace vert de 2 200 m², la résidence dévoile une architecture contemporaine et raffinée. Elle propose, pour certains appartements, de spacieuses terrasses en cascade revêtues de bois ou de larges balcons s’ouvrant pour certains sur un coeur d’ilot paysager calme et intimiste. Ces appartements bénéficieront de la norme NF habitat et RT 2012

ENVOL permettra à ses habitants de profiter des commerces de proximité, de plusieurs établissements scolaires, ainsi que du centre commercial Vélizy 2, situé à quelques minutes en voiture ou en tramway ou encore de la forêt domaniale de Meudon.

ENVOL est accessible via l’autoroute A86 où le Tramway T6, grâce à l’arrêt « Inovel Parc Nord » situé au pied de la résidence.