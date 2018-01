BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme Élégance, une nouvelle résidence située à l’angle de la rue des Buttes Montmartre et de l’avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen-sur-Seine.

Cet immeuble réalisé par BNP Paribas Immobilier et conçu par DGM § Associés Architecture et Environnement propose 84 logements en accession, du studio au cinq pièces ; les appartements se prolongeant pour la plupart par un balcon, une terrasse en attique ou un jardin privatif.

Élégance prend place aux portes du 17ème arrondissement de la capitale, au sein d’un quartier vivant et dynamique. La résidence est accessible via le métro Garibaldi (550 m), le métro Porte de Saint-Ouen, le RER C et la future ligne de métro 14 (à 1km) qui reliera la ville au centre de Paris.

La résidence dévoile une architecture à la fois classique et contemporaine. Les façades revêtues de pierre semi-porteuse, offrant d’élégants arrondis, sont animées par des modénatures et des motifs décoratifs.

La proximité des transports, des commerces et des établissements scolaires est un réel atout.