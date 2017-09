BNP Paribas Immobilier Résidentiel vient d’inaugurer un programme de logements neufs dénommé « CARRÉ huitième », situé Traverse de Pomègues, dans le 8ème arrondissement de Marseille, en présence d’Olivier Bokobza, Directeur Général du pôle Résidentiel de BNP Paribas Immobilier, d’Yves Moraine, Maire des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille et de Laure-Agnès Caradec, Présidente de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et Adjointe au Maire de Marseille.

Doté d’une architecture élégante et entouré de verdure, ce programme est imaginé par le cabinet 3A Architectes Associés et réalisé par BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel.

Il propose 86 appartements, du studio au 5 pièces pour des surfaces entre 30 et 117 m², et 110 places de parking. Les surfaces extérieurs développent une surface globale généreuse de 1 700 m², et notamment au dernier niveau avec des grandes terrasses offrant un panorama à 180° avec des vues sur mer.

Idéalement situé entre calanques et ville, au sein du quartier résidentiel Borely Bonneveine, le programme se trouve à proximité immédiate du Centre Bonneveine (commerces, restaurants et, cinéma) et des plages du Prado. Il est facilement accessible notamment par les autoroutes A50 et A57 ou encore par les transports en commun via les lignes de bus 23 et 45 (station Hambourg Haïfa) ou 44 et 47 (station Place Bonnefon).

CARRÉ huitième s’inscrit dans la démarche environnementale basée sur la réglementation thermique en vigueur RT 2012.