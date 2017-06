BNP Paribas Easy, la gamme d’ETF (Exchange Traded Fund [1]) de BNP Paribas Asset Management, continue d’élargir son offre d’investissement auprès des investisseurs européens avec la cotation d’une vingtaine d’ETF en Italie et en Suisse. Ces ETF, déjà listés sur d’autres bourses, bénéficient donc d’un historique de performance connu.

En Suisse, la gamme compte désormais 9 nouveaux ETF permettant aux investisseurs de s’exposer aux grands indices européens et américains. En Italie, 13 ETF nouvellement cotés s’ajoutent à la gamme BNP Paribas Easy : une gamme sur les indices de stratégie Smart beta qui permet de s’exposer aux facteurs Low Vol, Value, Momentum et Quality, une gamme d’ETF thématiques sur l’immobilier coté et les infrastructures ainsi que 6 ETF sur les grands indices de place, excluant les armes controversées.

« Ces nouvelles cotations en Suisse et en Italie s’inscrivent dans la lignée de notre stratégie de développement visant à tripler nos encours en ETF d’ici à 2020 » , a déclaré Isabelle Bourcier, Responsable de l’activité indicielle et ETF de BNP Paribas Asset Management. « Avec la France et l’Allemagne, la Suisse et l’Italie sont nos marchés cœur de cible en Europe. Il s’agit de pays dans lesquels nous sommes bien positionnés ; en Italie nous bénéficions déjà d’une présence historique avec le réseau BNL [2]. Nous comptons capitaliser sur nos ETF qui ont le plus de succès pour accélérer notre développement en Suisse et en Italie. »

Liste des ETF de la gamme BNP PARIBAS EASY, nouvellement cotés en Suisse et en Italie :