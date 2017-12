Lancé le 16 novembre dernier, Parvest Disruptive Technology, compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Parvest, atteint un encours sous gestion de 181 millions d’euros. Ce fonds, géré par Pam Hegarty de l’équipe Global Specialist & Thematic Equity de BNPP AM Boston, bénéficie de l’expertise des équipes de gestion Actions américaines et sectorielles et s’appuie également sur la recherche et les ressources dédiées aux Actions européennes, asiatiques, mondiales et émergentes de BNPP AM.

À la fois concentré et diversifié, le portefeuille est constitué de 30 à 50 entreprises, sélectionnées parmi l’univers d’investissement de l’indice MSCI World, et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard de dollars.

L’approche de gestion associe une analyse top-down et bottom-up : l’analyse thématique et sectorielle permet d’identifier les entreprises qui exploitent ou bénéficient pleinement des technologies de rupture, tandis que l’analyse fondamentale distingue les entreprises avec un fort le potentiel de croissance et de puissants atouts concurrentiels. Le portefeuille applique également les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les principes de gestion permanente du risque.

Les technologies de rupture sont à l’origine d’une profonde transformation de l’ensemble de l’économie mondiale. Les thèmes clés recouvrent aujourd’hui le cloud computing, l’intelligence artificielle et l’analyse des données, l’automatisation et la robotique, la réalité augmentée et virtuelle et l’internet des objets, et touchent tant l’industrie, la santé, les services financiers, que la consommation ou l’énergie. Dans le secteur de la consommation, les sous-secteurs sont l’e-commerce, la domotique et les voitures autonomes, tandis que pour les services financiers, la digitalisation, la prévention des fraudes, les technologies de paiement et la blockchain jouent un rôle clé dans la dynamique d’innovation.

Pam Hegarty, gérante du fonds Parvest Disruptive Technology, a indiqué : « L’impact de l’innovation technologique va bien au-delà du secteur lui même, et touche de nombreux pans de la vie quotidienne. Le fonds Parvest Disruptive Technology investit dans les entreprises leaders dans leurs secteurs ou les bénéficiaires des technologies de rupture, et cherche à éviter les valeurs menacées par les forces du changement. Nous sommes convaincus que les sociétés qui déploient des technologies de rupture et des modèles d’entreprise innovants réaliseront une croissance à long terme et un rendement du capital investi plus élevés. »