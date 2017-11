Avec le nouveau pôle de gestion « Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions » (MAQS), BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) poursuit son objectif de simplification de son organisation, et renforce son offre de produits et solutions d’investissement à forte valeur ajoutée. MAQS, constitué des équipes THEAM, CamGestion et Multi-Asset Solutions, est l’un des quatre grands pôles de gestion de BNPP AM, avec les pôles Dette Privée & Actifs Réels, Actions et Obligations. MAQS entend proposer une gamme complète et innovante de fonds et solutions en gestion multi-actifs, structurée et quantitative.

La création de MAQS s’inscrit dans un contexte de polarisation croissante de la demande entre gestion à faible coût de type indicielle, et produits à forte valeur ajoutée intégrant la gestion des risques, comme l’investissement factoriel ou les solutions sur-mesure. MAQS répond également aux nouveaux besoins des investisseurs en solutions innovantes à même de contrer l’instabilité de l’environnement.

Sous la responsabilité de Denis Panel, cette nouvelle équipe a pour ambition de proposer une gestion « Quantamentale » de tout premier plan. Cette approche associe savoir-faire quantitatif et capacités d’analyse fondamentale, et place la gestion du risque au cœur de sa philosophie d’investissement.

La volonté de répondre au plus près des attentes des investisseurs se traduit également par la prise en compte des critères ESG[1] dans les solutions d’investissement proposées par MAQS.

Avec plus de 110 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers. MAQS est organisé en quatre expertises placées sous la responsabilité de Christophe Moulin, Gestion multi-actifs, Isabelle Bourcier, Gestion quantitative et indicielle, Gilles David, Gestion structurée, et Anton Wouters, Solutions & Client Advisory, dont la vocation est de répondre aux problématiques des fonds de pension et assureurs.

Cette nouvelle équipe, dotée d’expertises aux capacités d’innovation éprouvées, se différencie par une technologie de pointe et une méthodologie de recherche propriétaire, développées en étroite collaboration avec les équipes Quant Research Group de BNPP AM. Trait d’union de l’ensemble de ces expertises, la gestion active des risques est placée au cœur des processus d’investissement afin de répondre à la double exigence de rendement et de protection des clients, en quête de performances ajustées du risque.

MAQS bénéficie par ailleurs d’une relation de longue date avec la division Global Markets du Groupe BNP Paribas sur la gestion quantitative, partenariat qui sera d’autant renforcé dans le nouvel ensemble MAQS.

« Dans un monde qui change, les investisseurs recherchent des solutions d’investissement prenant davantage en compte leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’une meilleure protection contre les risques d’instabilité des marchés ou de stratégies qui répondent aux contraintes réglementaires », a déclaré Denis Panel, Responsable du pôle de gestion MAQS. « Réunir nos capacités de gestions au sein d’un même pôle nous permet de répondre au plus près des attentes des investisseurs, via la génération d’alpha ou de revenus, la protection du capital, le contrôle des niveaux de risque ou les expositions au bêta. Notre approche « quantamentale » associe le meilleur des techniques de gestion quantitative et fondamentale, afin d’apporter à nos clients des solutions d’investissement innovantes, qui prennent en compte la gestion du risque. »