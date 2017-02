Basée dans les Hauts-de-France à Bruyères-et-Montbérault, B.G. Trucks, créée en 2012, est une société familiale qui commercialise des véhicules « hydrocureur ».

L’entreprise se positionne sur un marché de niche. Elle rachète les véhicules d’occasion via des ventes aux enchères publiques et privées. Une fois achetés, ils sont remis en état et reconditionnés, en fonction des demandes des clients, pour être revendus en France et à l’export. Les acheteurs peuvent se rendre sur place ou ont la possibilité de commander via la plateforme « hydrocureur ». Les véhicules ne sont expédiés que lorsque l’intégralité de la facture a été payée.

La PME qui a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 3 M€ en 2016 compte une quinzaine de salariés. Son fondateur et dirigeant Monsieur Govin a plus de 35 ans d’expérience dans le secteur de commerce de poids lourds d’occasion et détient un solide réseau de fournisseurs.

B.G. Trucks recherchait un financement de 200.000€ afin de pouvoir faire l’acquisition de nouveaux équipements et pour soutenir son Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

En effet, compte tenu des modalités de paiement au comptant des achats et un cycle de vente pouvant atteindre 4 mois, le BFR de l’entreprise est l’une des clés du développement.

Les 200 000€ recherché ont été levé en 1 minute seulement, auprès d’une cinquantaine de prêteurs.

Monsieur Govin, Fondateur et CEO de B.G Trucks déclare, « Le marché secondaire des véhicules d’assainissement est en plein développement et en forte demande, notamment dans les pays émergents avec lesquels nous travaillons. Notre Besoin en Fonds de Roulement est important compte tenu des délais de préparation et de révision des matériels vendus. Nous avons besoin d’un partenaire financier, souple et prêt à nous accompagner rapidement, afin de ne pas perdre certaines opportunités. Nous avons alors rencontré Look&Fin qui nous a confirmé dans un temps record son intérêt pour être à nos côtés. »