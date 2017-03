Inauguration du premier établissement Belge prévue en 2018 à Anvers.

Déjà présent en France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, République Tchèque et au Maroc, le Groupe B&B Hôtels poursuit son développement à l’international. La chaîne indépendante d’hôtellerie économique fera ainsi son entrée sur le marché hôtelier Belge avec la signature d’un contrat de location long terme d’un hôtel de 108 chambres à Anvers.

B&B Hôtels exporte son concept Econochic® en Belgique.

Pour sa première implantation en Belgique, B&B Hôtels a choisi de s’associer au groupe immobilier Triple Living. La chaîne hôtelière va ainsi ouvrir ses portes dans l’un des immeubles en construction à Anvers au sein du projet d’aménagement Nieuw Zuid. Ce projet bénéficiera d’une architecture exceptionnelle, avec notamment la construction d’une tour logement de 80 mètres de haut mitoyenne de l’hôtel, l’ensemble conçu par l’agence d’architecture Néerlandaise KCAP.

L’hôtel B&B disposera de 108 chambres au design Econochic®. L’hôtel offrira les services du Groupe B&B tels que le Wi-Fi haut débit gratuit, une literie confortable, une salle de bain privative, la climatisation, un téléviseur écran plat, un parking privé et un buffet petit-déjeuner salé et sucré à volonté.

« Nous nous félicitons de la signature de ce premier établissement en Belgique en partenariat avec le Groupe immobilier Triple Living. Cette implantation illustre une nouvelle fois notre conviction que l’offre Econochic® répond à un besoin présent partout en Europe et à l’international : une hôtellerie alliant qualité et confort à un prix abordable. » Georges Sampeur, Président du Directoire du Groupe B&B Hôtels.

La Belgique, un marché attractif pour B&B Hôtels.

B&B Hôtels envisage l’ouverture en Belgique de près de 10 hôtels d’ici cinq à dix ans. Le Groupe a sécurisé le développement d’un second hôtel à Bruxelles (aussi via la signature d’un contrat de location long terme) et prévoit d’implanter plusieurs établissements à Bruxelles mais aussi à Anvers et Gent avec des hôtels d’une capacité comprise entre 90 et 200 chambres (2.000 à 5.000 m²).

« En Belgique, l’hôtellerie économique de qualité dans laquelle nous nous positionnons était jusqu’ici très peu développée. Les clients d’aujourd’hui ont des besoins nouveaux : ils recherchent le bon compromis entre qualité et prix de façon à consommer de manière intelligente. C’est la raison pour laquelle la Belgique est un marché qui s’offre à nous. » Laurent Bonnefous, Directeur du Développement du Groupe B&B Hôtels.

Toujours dans cette logique d’internationalisation de la marque B&B Hôtels, le groupe s’est également fait une place de choix en Espagne par l’acquisition en 2015 de 4 établissements (Murs et fonds) et par l’acquisition en octobre 2016 du groupe indépendant espagnol SIDORME (15 établissements) opérant sur le même segment de marché.

Le Groupe a aussi amorcé son développement en Suisse avec la signature d’un contrat de bail long terme d’un établissement de 142 chambres à Wallisellen le long de l’autoroute A1 et à proximité immédiate du centre commercial zurichois Glatt (ouverture prévue en 2018).