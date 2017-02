La chaîne hôtelière lance dès janvier 2017 et pour 3 ans un plan de rénovation exceptionnel avec l’ambition d’avoir le plus beau parc de l’hôtellerie économique en France.

Soutenue par son nouvel actionnaire PAI Partners et grâce au renouvellement de son partenariat avec Foncière des Régions, la chaîne hôtelière B&B Hôtels va moderniser 160 hôtels en 3 ans, dont 84 en 2017. Façades, espaces de convivialité, chambres et salles de bains ont été retravaillés pour offrir une expérience client homogène et dynamisée.

Un programme de rénovation sur 3 ans !

Dès janvier 2017, le Groupe B&B Hôtels lance son plan de rénovation. Certains établissements sont d’ores et déjà à l’œuvre pour faire peau neuve. 84 hôtels seront concernés à terme par le plan de rénovation dès cette année. C’est un programme exceptionnel que mène la chaîne hôtelière pour faire vivre l’expérience B&B Hôtels Nouvelle Génération à ses clients. Dans 3 mois, les premiers hôtels seront inaugurés aux nouvelles couleurs B&B Hôtels dans un style convivial et joyeux.

« L’esprit de pionnier de B&B Hôtels est à nouveau à l’œuvre dans ce vaste programme de rénovation qui démontre la capacité de notre chaîne hôtelière à se remettre en question pour le bénéfice de ses clients. L’homogénéisation du réseau via cette revisite du concept Econochic® permet à B&B Hôtels de marquer sa différence, sa capacité d’innovation pour une gamme d’hôtels qui est depuis toujours attaché à offrir le meilleur rapport qualité/prix à ses clients », explique Vincent Quandalle, Directeur Général de B&B Hôtels France.

« Expert européen de l’immobilier hôtelier, Foncière des Régions sait aussi accompagner ses partenaires dans leur transformation et dans l’évolution de leur concept. L’immobilier constitue aujourd’hui un formidable levier pour répondre à l’enjeu du renouvellement de l’offre hôtelière en France. Et Foncière des Régions est fière d’y contribuer aux côtés de B&B Hôtels », témoigne Dominique Ozanne, Directeur Général Hôtels de Foncière des Régions.

En parallèle de ces rénovations, B&B Hôtels poursuit son développement en France et prévoit d’ouvrir 82 hôtels d’ici 2020 pour atteindre un parc de 335 hôtels dans l’Hexagone.

Un vent de fraîcheur souffle sur l’Econochic®

Plus actuel et convivial, l’Econochic® se veut audacieux en 2017 ! Avec 252 hôtels en France, B&B Hôtels est présent sur tout le territoire. Le Groupe hôtelier a souhaité apporter de l’uniformité à son réseau et une nouvelle touche plus personnalisée, locale et accueillante à chacun de ses établissements. Un produit clairement identifiable, 100% Econochic®, revisité pour coller aux codes de son époque.

L’ensemble des étapes du parcours client a été repensé :

De nouvelles façades dynamiques : les extérieurs et les abords des hôtels ont ainsi été revus pour que B&B Hôtels affirme sa personnalité par un signal unique & reconnaissable !

Un accueil toujours plus chaleureux : l’entrée est pensée comme un salon de jardin, confortable & généreux. Pour le lobby, l’utilisation de luminaires et des codes couleurs sont plus « cosy ». C’est un salon contemporain ouvert, unique & multifonctions (attente, réunion de travail, événement,…).

Une salle de petit-déjeuner avec du caractère : l’espace est largement ouvert sur le lobby et accessible à toute heure.

Des circulations animées : un ton pétillant a été donné aux éléments de décoration, à la signalétique et aux autres surprises qui jalonnent le parcours du client jusqu’à sa chambre.