Azur Drones, participation d’Inter Invest Capital et pionnier français du drone professionnel civil, effectue une quatrième levée de fonds de €3.5 millions. La société franchit ainsi les €10 millions levés en 12 mois et réalise avec Skeyetech sa troisième acquisition structurante en neuf mois. L’entreprise se positionne comme le leader français des solutions de vidéoprotection par drones avec son offre Drones’Guard, et se déploie à l’international.

Azur Drones fait l’acquisition de Skeyetech

Cette pépite bordelaise de 15 ingénieurs de haute volée a développé un système de drones autonomes pour sécuriser les sites industriels. Les drones décollent automatiquement lorsque des capteurs détectent d’éventuelles intrusions, effectuent ensuite des levées de doutes afin de confirmer et caractériser ces intrusions, puis retournent automatiquement sur leurs bases de recharge étanches.

Cette innovation capitale permet à Azur Drones de proposer une solution "plug and play" pour la sécurisation des sites industriels du monde entier, en complément de ses offres existantes de drones filaires et de voilures fixes.

Le pôle de Bordeaux regroupera toute la partie Recherche & Développement du groupe et devient un centre R&D majeur dans le secteur de la défense et de la sécurité. Le site de Sophia Antipolis devient l’unité de production des drones du groupe Azur Drones. Antoine Lecestre et Grégoire Linard, les deux fondateurs de Skeyetech, rejoignent Azur Drones en tant qu’associés et membres du Comité de Direction.

La société franchit la barre des €4,5 millions de chiffre d’affaires, avec 50 personnes réparties sur quatre sites en France, et vise plus de €10 millions de chiffre d’affaires en 2018.