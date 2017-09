Deutsche Asset Management (Deutsche AM) annonce la nomination d’Aymeric Blanc au sein de l’équipe de distribution des ETF Xtrackers en France, en charge du développement des clients institutionnels.

Avant de rejoindre Deutsche AM, Aymeric Blanc était responsable des ventes SPDR ETF pour la France et Monaco. Auparavant, il a occupé des fonctions commerciales à Paris sur le segment des ETF et des solutions indicielles pendant plus de dix ans.

Lors de son recrutement, Houda Ennebati, responsable de la distribution de la gestion passive de Deutsche AM en France a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la solide expérience d’Aymeric sur le marché des ETF pour renforcer notre présence auprès de la clientèle institutionnelle française. »