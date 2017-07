Cette croissance est avant tout portée par la branche Malt. Boortmalt, filiale d’Axéréal, a la volonté d’accompagner ses clients brasseurs et distillateurs dans leur développement, par l’accroissement de ses capacités de production et d’exportation depuis Anvers et par une implication directe dans la production des orges et des malts dans des géographies en forte croissance comme l’Afrique et l’Asie.

« L’entrée au capital d’investisseurs axés sur les marchés émergents est réellement un atout pour la conduite de nos projets de croissance. Temasek basé à Singapour, et Unigrains, spécialiste de la filière agroalimentaire, apporteront une véritable expertise sur la valorisation de notre activité malt et ses débouchés sur les marchés internationaux, tout particulièrement en Asie », déclare Yvan Schaepman, CEO Boortmalt.

« Notre objectif est de renforcer notre Groupe coopératif qui s’appuie sur deux pôles, agricole et agroalimentaire, en créant encore d’avantage de valeur à l’aval. Tout en restant majoritaire, Axéréal peut maintenant poursuivre ses objectifs de croissance et continuer d’apporter à ses adhérents, sécurité et performance. Investir dans l’agroalimentaire c’est à la fois garantir l’accès au marché des céréales et de l’orge pour nos adhérents et créer de la valeur », assure Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal.