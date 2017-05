Aviva Investors France (AIF) annonce la nouvelle organisation de son activité dette privée. Les trois pôles de dette privée corporate, immobilier et infrastructure sont rassemblés sous la responsabilité d’Antoine Maspétiol, promu Responsable de l’activité Dette Privée à Paris. Antoine Maspétiol aura pour mission d’animer ce pôle dette privée en France et d’accompagner le développement de cette classe d’actifs au niveau global. Il sera à la tête d’une équipe de 10 collaborateurs et rapportera directement à Denis Lehman, Directeur des gestions.

Benoit Faguer est nommé Responsable de l’activité Dette Privée Corporate en France. Il aura pour mission d’animer ce pôle et d’accompagner son développement en France. Il rapportera à Antoine Maspétiol, qui continue également de coordonner l’activité Dette Privée Corporate globalement. « Cette nouvelle organisation s’inscrit dans le cadre du développement d’Aviva Investors France sur le segment des actifs réels, en plein essor », commente Inès de Dinechin, Présidente du Directoire d’Aviva Investors France. « Elle traduit l’appétit des investisseurs sur cette classe d’actifs et leur confiance envers l’expertise de nos équipes. »

Aviva Investors est actif depuis 1984 sur les segments dette immobilière et dette infrastructure. AIF développe depuis 2014 l’activité dette privée Corporate : deux FPE (fonds de prêt à l’économie) dédiés au Groupe Aviva lancés respectivement en juillet 2014 et en mai 2017 et un troisième en juillet 2016, ouvert à des investisseurs externes au Groupe Aviva. Ces trois véhicules représentent aujourd’hui un total d’engagement de plus d’un milliard d’euros, tandis que les encours dédiés au financement de projets immobiliers ou d’infrastructure du groupe Aviva Investors atteignent environ 13 milliards d’euros.

« Ces trois classes d’actifs présentent de réels avantages complémentaires pour les investisseurs dans un environnement de taux bas » explique Antoine Maspétiol. « La nouvelle organisation de l’équipe confirme la volonté de notre groupe de se positionner durablement sur cette activité et nous permettra de renforcer davantage nos capacités d’origination, d’analyse et de suivi des risques qui sont essentielles pour nos investisseurs ».

Antoine Maspétiol a débuté sa carrière chez Royal Bank of Scotland en 2003 où il a exercé à Londres et à Paris dans les métiers liés à l’origination, la structuration et l’arrangement de financements dédiés aux entreprises. Il a ensuite intégré en 2011 La Banque Postale comme directeur adjoint des financements structurés (investissements en Dette Privée et financements collatéralités) avant de rejoindre Aviva Investors en juin 2014 en tant que responsable de l’équipe dette privée corporate en France. Antoine est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’Université Paris Dauphine.

Benoit Faguer a débuté sa carrière chez WestLB en 2007 à Londres puis à Paris où il a exercé dans les métiers liés à l’origination et l’arrangement d’opérations de financement LBO. Il a ensuite rejoint HSBC en 2010 à Paris et fut notamment en charge d’opérations de financement LBO pour le compte de fonds d’investissement et de financement d’acquisitions pour le compte de grandes entreprises. Il a rejoint l’équipe dette privée Corporate d’Aviva Investors France en mai 2015. Benoit est diplômé de l’EDHEC Business School.