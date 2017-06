Avec plus de 100 000 nouvelles annonces référencées chaque jour, AutoVisual est le moteur de recherche de véhicules d’occasion le plus exhaustif du marché. Le site veut se distinguer par ses avancées technologiques en matière d’analyse de données. Aujourd’hui le périmètre de la startup s’étend sur une majeure partie de l’Europe de l’ouest (Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Benelux, Pays-Bas et Suisse) ainsi que le Maroc.

Cette participation significative du Groupe Argus va notamment permettre à la startup de financer sa croissance, d’accélérer son déploiement à l’international et de développer de nouveaux outils et services innovants.

« Nous proposons des fonctionnalités qui n’existent pas ailleurs et facilitent réellement la recherche de voitures d’occasion », déclare Antoine Piombino, directeur des opérations et statisticien.

« Nous avons pour ambition de faire d’AutoVisual l’outil incontournable des petits marchands et des mécaniciens-réparateurs qui cherchent à développer leur activité de vente de véhicules d’occasion. Notre promesse est simple : gagner du temps, acheter/vendre au juste prix et améliorer la rotation du stock », se félicite Guillaume Juhel, responsable du Marketing d’AutoVisual.

L’investissement dans AutoVisual vient renforcer le pôle Big Data du Groupe Argus, et s’inscrit dans sa stratégie de développement à l’international.

Jean-Pierre Gauthier, directeur général du groupe, souligne « Cet investissement est l’opportunité pour l’Argus de développer de nouvelles solutions, toujours plus précises et innovantes, tout en répondant aux attentes de nos clients internationaux ».