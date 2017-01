Une augmentation de capital pour répondre à une demande grandissante

Suite au succès de sa collecte en 2016, la SCPI Eurovalys a porté son capital social statutaire à 200 millions d’euros. Cette augmentation a été votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 décembre 2016.

« Cette opération va permettre à Eurovalys de répondre à la demande grandissante à laquelle elle fait face, affirme Thibault Delahaye, Directeur Général d’Advenis Investment Managers. En ayant déjà investi dans 4 actifs de qualité, Eurovalys permet de profiter de l’attrait du marché de bureaux en Allemagne. Grâce à ce positionnement unique au sein du marché des SCPI, nous constatons un intérêt grandissant auprès des investisseurs institutionnels et privés. »

Une nouvelle étape dans le développement d’Eurovalys

La SCPI Eurovalys s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés en quête d’une diversification de leur patrimoine immobilier dans une zone économique solide et attractive. Elle bénéficie de l’expérience et des compétences des équipes allemandes du groupe Advenis implantées sur place depuis plus de 10 ans.

Depuis son lancement en 2015, Eurovalys a investi dans 4 actifs situés à Francfort, Cologne, Wolfsburg et Brême, et occupés par des locataires de renom engagés sur des baux de longue durée : Engie Cofely, Siemens, Altran, Alten, etc.

Eurovalys versera prochainement un nouvel acompte sur dividende au titre du 4ème trimestre 2016. Cet acompte s’élèvera à 1% net de fiscalité allemande, soit un cumul de 4% sur l’année 2016. Le versement d’un reliquat sera soumis au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire amenée à approuver les comptes de l’exercice 2016.

Signe de son positionnement unique, la SCPI Eurovalys a été doublement récompensée en 2016 par les magazines Gestion de Fortune et Investissement Conseils.

Elle est distribuée par les équipes commerciales du groupe Advenis, par les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), les Family Offices et les banques et assureurs partenaires du groupe Advenis.