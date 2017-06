La société Audience+, pionnière du marketing mobile en Europe, annonce une augmentation de capital de 1,8 millions d’euros auprès du groupe Custom Solutions, acteur majeur du digital et du data marketing en France. Spécialisé dans l’acquisition et l’engagement client, Audience+ se positionne comme le leader de la gestion de la relation client sur mobile (mCRM). Audience+ est notamment le créateur du KPI unique, le Mobile Média Index (MMI) qui permet de calculer automatiquement la performance réelle d’une application et ce, pour chaque utilisateur.

L’alliance cohérente d’expertises complémentaires

Audience+ est une plateforme unique de gestion de la relation client (CRM) créant et utilisant des formats de notifications push interactives sur mobile et sur le web. Cette solution innovante permet de faire dialoguer de façon hyper-personnalisée, toute marque ou objet avec un utilisateur, en s’appuyant sur ses préférences et ses données comportementales en temps réel. Créée en 2014 par Jonathan Laroussinie, la société poursuit son développement technique et commercial. Ainsi, en bientôt trois ans, Audience+ a déjà convaincu des marques de renom telles que Sony, Hager, PSA ou DéliFrance. La société a pour ambition de doubler ses effectifs dans l’année et table sur une croissance forte, à deux chiffres.

La solution unique de gestion de la relation client mobile d’Audience+ vient enrichir l’expertise marketing 360° de Custom Solutions, groupe européen de services marketing digital & data. Avec une offre centrée sur la collecte et la valorisation des données en temps réel, le Groupe assure aux marques clientes une maîtrise complète de la chaîne marketing du digital & data pour les accompagner dans le recrutement, l’engagement et la fidélisation clients. Fort d’une expertise construite depuis 20 ans, Custom Solutions a acquis une solide notoriété auprès de plus de 300 grandes marques, dont Butagaz, Delonghi, Karcher, Manitou, Michelin, Nokia, Sony, Total …

Un rapprochement qui renforce les synergies entre les deux entités

Dans le cadre de cette alliance, Jonathan Laroussinie (Président Audience+) et Marc Langlet (DG) rejoignent le comité exécutif de Custom Solutions avec pour objectif l’intégration des briques digitales dans la stratégie du Groupe.

Jonathan Laroussinie, dirigeant et fondateur d’Audience+ : « Je suis ravi de ce rapprochement qui donne à Audience+ les moyens d’accélérer son développement. Custom Solutions et Audience+ partagent la même vision : l’innovation et la performance au service de la satisfaction client. Nous adosser à un groupe dynamique dans la création de solutions marketing pertinentes, efficaces et orientées clients, va dynamiser notre croissance et notre capacité d’innovation. Nos collaborateurs sont impatients de partager leurs expertises et d’être associés au développement et à la croissance du groupe. »

Cédric Reny, Président Directeur Général de Custom Solutions : « Je suis extrêmement enthousiaste de cette association avec Jonathan et son équipe, et de l’intégration de sa solution Audience+ aux offres du groupe. Ce projet va renforcer notre positionnement grâce à une plateforme Saas de marketing 360° et d’engagement omni-canal, utilisant les formats très efficaces de notifications interactives. Cette solution va nous permettre d’aller chercher des consommateurs directement sur le lieu de vente, de les engager avec une offre digitale personnalisée et de créer une relation durable avec nos solutions CRM et e-réputation. Il s’agit d’une étape structurante dans notre stratégie, qui ouvre de nouvelles perspectives. »