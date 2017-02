Seventure Partners, un acteur européen de premier rang du financement de l’innovation, annonce un nouvel investissement dans le secteur stratégique des FinTech en participant à la dernière levée de fonds de 6 millions d’euros d’Aston iTrade Finance. Ce tour de table réalisé fin 2016 est composé d’une partie en fonds propres à hauteur de 3 millions d’euros, intégralement apportés par Seventure Partners, et d’une partie en quasi fonds propres et dette bancaire. Ces dernières opérations portent à 10 millions d’euros les financements levés par Aston iTF depuis sa création en 2011.

Aston iTF est la première plateforme FinTech B to B permettant d’optimiser la trésorerie des entreprises en valorisant notamment les factures de leur poste clients et fournisseurs. Sa croissance rapide vient du fait qu’elle apporte aux entreprises une solution globale répondant à un besoin stratégique devenu crucial pour elles : augmenter leur cash et leur financement court terme. Des enjeux forts auxquels Aston iTF répond parfaitement :

Globale, elle s’adresse à l’ensemble des acteurs du marché : entreprises, assureurs crédits et financeurs (banque, fonds et factors).

Ouverte, sa marketplace relie pour la première fois l’ensemble des acteurs de ce marché.

Modulaire, elle permet d’optimiser les 3 sources de cash : réduction des délais de paiement, couverture du risque d’impayés et financement.

Numérique, elle digitalise de A à Z l’expérience clients et utilisateurs : « 1er clic je relance, 2ème clic j’assure, 3ème clic je finance ».

Créée en 2011, Aston iTF a été élue FinTech de l’année 2015 et remet le prix de la Fintech 2016 organisé par le Pôle Finance innovation ce 2 février 2017. La société a dépassé le cap des 2 milliards d’euros de factures traitées en 2016 et a rejoint en 2016 le top 100 européen du Deloitte Technology Fast 500 avec une croissance de son chiffre d’affaires sur 4 ans de 978%. Elle réalise déjà à ce jour plus de 50% de son chiffre d’affaires en dehors de l’Hexagone.

Amaury de la Lance, Fondateur et CEO d’Aston iTrade Finance, se réjouit « de l’entrée au capital de Seventure, fonds de référence dans le domaine du financement des technologies et du digital. Cette confiance dans notre capacité à créer rapidement de la valeur prouve la pertinence de notre offre et la robustesse de notre business model. Ces fonds permettront d’amplifier notre développement commercial auprès de nos 3 segments de clientèles (entreprises, assureurs crédits et banques) à la fois en France et à l’export, ainsi que d’accélérer l’avancée technologique de nos algorithmes, scoring et en particulier BI (Business Intelligence). »

Selon David Manjarrès, Directeur du Pôle Technologies digitales de Seventure Partners, « Aston iTrade Finance est une FinTech française prometteuse qui s’inscrit dans un des secteurs clefs du financement court terme des entreprises. Sa croissance rapide démontre qu’elle répond à des besoins avérés qui vont en s’accentuant. Nous sommes très fiers de participer à l’aventure de cette entreprise innovante pour accélérer son développement en France et à l’international. »