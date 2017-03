Artémis courtage, société indépendante de courtage en crédits immobiliers, annonce deux opérations stratégiques : le rachat de la société Ludax Courtage, société de courtage en immobilier et la création d’une coentreprise spécialisée dans le rachat de crédits, Rescue Finances.

Une accélération du maillage du territoire

Avec le rachat de la société Ludax Courtage, Artémis courtage renforce son implantation dans le nord de la France. Créée en 2008 par Marianne Borkowski et Olivier Nardeschi, Ludax Courtage est, avec ses 40 collaborateurs et ses 5 agences situées à Villeneuve d’Ascq, Lens, Arras, Douai et Voisins le Bretonneux, la première société de courtage en immobilier indépendante des Hauts-de-France. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de 4 millions d’euros et a concrétisé depuis sa création plus de 8.000 projets immobiliers.

« Ludax Courtage, est une entreprise assez similaire à Artémis courtage en termes de fonctionnement et de professionnalisme. La marque est très bien implantée et identifiée dans les départements du Nord. Olivier Nardeschi continuera à apporter son dynamisme et à diriger Ludax Courtage. Nous nous appuierons sur nos synergies et nos connaissances respectives pour accroitre nos parts de marché », précise Ludovic Huzieux directeur associé d’Artémis courtage.

« Le marché du courtage évolue très vite, avec Artémis courtage nous nous donnons les moyens de participer au développement d’un acteur majeur du courtage en crédit auprès des banques et des clients emprunteurs » indique Olivier Nardeschi.

Cette opération permet à Artémis courtage de disposer désormais de 23 implantations couvrant les régions Hauts-de France, Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes.

Le déploiement d’une activité : le rachat de crédits

Tout en conservant le crédit immobilier au cœur de son métier, Artémis courtage se diversifie vers une activité connexe en créant une coentreprise, Rescue Finances, en partenariat avec deux expertes du secteur du rachat de crédit, Stéphanie Jahier* et Léa Saraiva*. Lancée en fin d’année 2016, Rescue Finances bénéficie d’ores et déjà de solides partenariats avec des acteurs spécialisés tels que Sygma, CFCAL, GE Money Bank, Creatis, BNP Paribas Personal Finance... et s’appuie sur une équipe composée de quatre conseillers financiers et de deux analystes.

« La création de Rescue Finances s’inscrit dans notre volonté de pouvoir apporter une réponse globale à tous nos clients : crédit immobilier, assurance emprunteur et restructuration de prêts. Stéphanie Jahier et Léa Saraiva ainsi que toute l’équipe de Rescue Finances disposent d’une riche expérience dans la restructuration de prêts, avec une compréhension opérationnelle solide. Nous sommes ravis d’avoir trouvé des partenaires avec de telles compétences spécifiques. », déclare Ludovic Huzieux directeur associé d’Artémis courtage.

« Avec les équipes d’Artémis courtage nous partageons les mêmes valeurs, notamment pour assurer un suivi optimal de chacun des dossiers qui nous sont confiés. Accompagner les français pour les aider dans le remboursement de leurs dettes, est une activité en fort développement qui complète naturellement le savoir-faire d’Artémis courtage » précisent Léa Saraiva et Stéphanie Jahier Co-fondatrices de Rescue Finances