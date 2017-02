AmeriaBank est la plus grande banque du pays tant en termes d’actifs que de portefeuille de crédit. Elle s’adresse principalement aux grandes entreprises et PME. Depuis plusieurs années, la banque finance des projets de lutte contre le changement climatique et prévoit de développer son portefeuille dans ce domaine.

L’assistance technique fournie par le fonds servira également à ouvrir des opportunités de prêt supplémentaires, en particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique.

« Grâce à cette coopération, nous prévoyons d’étendre tant la portée de nos prêts verts que notre savoir-faire spécifique dans ce domaine. Nous sommes persuadés que cette initiative influera sur le développement de plusieurs secteurs importants de l’économie arménienne par l’utilisation de technologies écologiques, » explique Artak Hanesyan, CEO Ameriabank.

Luke Franson, Head Green Lending chez responsAbility Investments AG, ajoute : « Avec l’ampleur des mises à jour nécessaires de ses installations de production, la hausse de la demande de bâtiments bien isolés et un rayonnement solaire intense, l’Arménie est un pays où l’offre et la demande plaident en faveur d’une augmentation des investissements dans des solutions énergétiques intelligentes. Etant donné sa position de leader sur le marché, AmeriaBank est idéalement placée pour réaliser ces investissements dans de grandes entreprises et des PME. La grande diversification du portefeuille de crédits de la banque multiplie d’autant les possibilités de prêt liées au climat. »