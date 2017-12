Projet entrepreneurial, Aqua Asset Management est née il y a un an de la reprise de La Vélière Capital par Lionel Le Maux, co-fondateur de la société de gestion Flinvest, avec le soutien du Groupe FinanceCom, l’un des premiers groupes diversifiés du Maroc, en tant qu’actionnaire de référence et sponsor.

Aqua Asset Management est spécialisée dans le financement d’actifs non cotés, au travers d’instruments de dettes ou de capitaux, avec une orientation forte sur les PME françaises et européennes liées à la transition énergétique et les projets d’infrastructure dans le domaine de l’environnement.

Acteur engagé sur les sujets de transition énergétique en tant que fondateur d’Evergaz et président de Biogaz Vallée, Lionel Le Maux, aujourd’hui président d’Aqua Asset Management, bénéficie de nombreuses années d’expérience de l’investissement dans des sociétés du secteur de l’environnement. De son côté, FinanceCom est à l’origine de la création de Green of Africa, société active dans les énergies renouvelables en Afrique.

« Un an après la naissance d’Aqua Asset Management, les recrutements d’Emmanuel, Vick et Ronan illustrent notre volonté de développement et notre ambition d’accompagner nos clients dans leurs projets d’investissement plus particulièrement dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables avec une équipe resserrée de professionnels aux profils complémentaires et expérimentés » indique Lionel Le Maux.

A ce jour, Aqua Asset Management totalise près de 100 millions d’euros sous gestion ou conseillés au travers de véhicules de capital développement et d’une Sicav luxembourgeoise (fonds d’investissement spécialisé) à destination des institutionnels et grands investisseurs privés. La société de gestion travaille au lancement début 2018 d’un fonds dédié à la transition énergétique.

****

Emmanuel Binlich, Directeur Général

Emmanuel Binlich, 57 ans, commence sa carrière en tant qu’analyste financier chez Barclays Bank. Il est ensuite trader fixed income chez Lehman Brothers puis Directeur au sein de la Debt Division de UBS Londres.

Il consacre par la suite une dizaine d’années au retournement d’entreprises pour le compte de fonds d’investissement.

Avant de rejoindre Aqua Asset Management, Emmanuel Binlich a fondé et dirigé une société spécialisée dans la structuration de financements alternatifs, notamment de dettes de source non bancaire (+200M€ de financements ces deux dernières années).

Emmanuel Binlich est diplômé de Sciences Po Paris et licencié en Droit de la Faculté de Paris II Assas.

Vick Desplat, Responsable de participations

Vick Desplat, 30 ans, débute sa carrière chez Airbus Helicopters en Espagne puis chez EDF à Paris. Il assiste ensuite des jeunes sociétés, notamment dans l’efficacité énergétique à New York, dans leur levée de fonds avant de rejoindre Soltage, une société active dans le développement et le financement d’infrastructures d’énergies renouvelables. Chez Soltage, il mène à bien une dizaine d’opérations en capital et en dette auprès de fonds privés et institutionnels nord-américains pour financer près de 100 MW de centrales solaires photovoltaïques aux Etats Unis.

Avant de rejoindre Aqua Asset Management, Vick Desplat a été pendant 2 ans Responsable de participations pour la holding Aqua, investie dans des PME des secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables. Vick Desplat est titulaire d’un MBA en Finance d’entreprise et stratégie de Georgia State University (Atlanta, Etats-Unis) et d’un Master en Management de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse.

Ronan Lalande, Responsable du développement commercial

Ronan Lalande, 43 ans, commence sa carrière en tant que consultant en gestion de patrimoine pour le groupe AXA. Il a ensuite développé pendant une dizaine d’année un réseau de CGPI, de banques privées et d’institutionnels dans des sociétés de gestion.

Avant de rejoindre AQUA Asset Management, Ronan Lalande était Directeur du Développement Commercial au sein de la société Odyssée Venture.

Ronan Lalande est diplômé d’un troisième cycle en Ingénierie Financière (ESLSCA), d’un diplôme consulaire en commerce international et d’un DEUG de droit.