Investir sur les marchés émergents n’est pas qu’une affaire de spéculation

Depuis 2000, les pays émergents ont enregistré des taux de croissance substantiellement supérieurs à ceux de leurs homologues « développés » : entre 2000 et 2009, le différentiel moyen de croissance atteignait en moyenne le chiffre élevé de 4,3 points de pourcentage par an. Cependant, à partir de 2009, ce différentiel a commencé à baisser, touchant un point bas de 2% en 2015. Depuis lors, nous sommes témoins d’une réaccélération globale, et les économies émergentes gagnent à nouveau du terrain. La performance relative des actions émergentes (mesurées par le MSCI Emerging Markets Index) vis-à-vis de leurs homologues globaux (MSCI World Index) a bien mis en évidence cette nouvelle évolution des différentiels de croissance. A l’avenir, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que les économies émergentes vont dépasser à nouveau largement les pays développés. Cela devrait également augurer de performances positives pour les actifs des marchés émergents.