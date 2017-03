Apax France IX a été souscrit par un grand nombre d’investisseurs historiques et par une vingtaine de nouveaux investisseurs. Les capitaux levés auprès notamment de fonds de pension, de fonds de fonds, d’assureurs et de family offices sont à 20% en provenance d’Amérique du Nord, 31% d’Europe et 49% de France.

La stratégie d’investissement d’Apax France IX est identique à celle des fonds précédents. Elle est axée sur des PME et ETI françaises et européennes en forte croissance et valorisées jusqu’à 500 millions d’euros dans les quatre secteurs de spécialisation d’Apax Partners : TMT, Distribution & Biens de Consommations, Santé et Services. Les capitaux levés seront gérés par une équipe de 22 professionnels et investis au sein des marchés cibles que sont la France le Benelux et la Suisse.

Apax France IX est déjà investi à hauteur de 23% dans trois investissements : InfoVista, un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour la gestion de la performance des réseaux à travers le monde, Sandaya, un groupe d’hôtellerie de plein air qui gère des campings 4 et 5 étoiles en France et en Espagne, et Marlink, le leader mondial des services de communications mobiles par satellite. Les investisseurs du fonds Apax France IX ont par ailleurs co-investi 190 millions d’euros dans ces trois opérations.

L’année 2016 a en effet été marquée par une activité soutenue en termes d’investissements, mais également en termes de cessions (Capio, Infopro Digital, TEXA,) et de création de valeur au sein du portefeuille suite à la réalisation de plusieurs opérations de build-up transformantes (Europe Snacks, Groupe INSEEC, InfoVista, Marlink et THOM Europe).

Eddie Misrahi, président d’Apax Partners MidMarket, déclare : « Le succès de cette levée de fonds témoigne de la confiance de nos investisseurs en notre équipe et en notre stratégie d’investissement. C’est le résultat d’une approche sectorielle établie de longue date et de notre capacité à identifier et accompagner les entrepreneurs de talent dans le développement de leur entreprise. »

Apax Partners MidMarket était accompagné pour cette levée de fonds par Rede Partners, un agent de placement et conseil en transactions secondaires indépendant spécialisé dans les fonds de capital investissement. Les autres conseils étaient Willkie Farr (Conseil juridique principal et coordinateur), Moses & Singer LLP (Conseil juridique Etats-Unis), Reed Smith (Fiscalité) et Paul Hastings (Equity Bridge).