Aon, plc annonce l’acquisition de cut-e, leader mondial de l’évaluation en ligne des talents, basé à Hambourg. Les conditions financières du rachat n’ont pas été communiquées.

« Dans un contexte de contraction de la main-d’œuvre mondiale, de déclin de l’engagement des employés et d’accélération du turnover chez les jeunes actifs, le Big Data révolutionne les méthodes d’identification, de sélection, de déploiement et de mobilisation des collaborateurs, et la manière dont les entreprises mesurent l’efficacité de leurs talents », explique Michael Burke, PDG du pôle Talents, Rémunération et Performance chez Aon. « L’acquisition de cut-e nous permet d’étendre notre champ de compétence en matière d’évaluation et de sélection des talents et de couvrir de nouvelles géographies tout en proposant des solutions d’évaluations professionnelles encore plus créatrices de valeur pour nos clients. »

Avec 35 bureaux à travers le monde, cut-e évalue chaque année plus de 12 millions de candidats dans plus de 70 pays et 40 langues à l’aide d’outils propriétaires d’évaluation psychométrique et de services de conseil permettant aux clients de mieux sélectionner et développer leurs employés.

« Sur un marché du travail très concurrentiel, les entreprises savent qu’il leur faut alimenter rapidement leur vivier de talents avec des candidats qualifiés qui répondent en tous points à leurs besoins et leur culture. Elles doivent également pouvoir mesurer l’impact des talents sur leur activité », explique Andreas Lohff, PDG de cut-e. « Les synergies réalisées avec les outils d’évaluation et les solutions de management des talents avancés d’Aon vont nous permettre de revaloriser notre offre de services sur le marché de l’évaluation et de la sélection des talents. »

Avec l’arrivée de cut-e, le pôle Talents, Rémunération et Performance d’Aon compte désormais près de 400 spécialistes de l’évaluation et de la sélection, dont d’éminents experts et professionnels en psychologie organisationnelle primés dans leur domaine — soit plus d’un demi-siècle d’expérience aux côtés des employeurs pour soutenir leurs processus de sélection et de développement des talents par une approche scientifique fondée sur des données. L’utilisation de certains des tests les plus novateurs et les plus récompensés du secteur permet aux deux entités d’évaluer ensemble plus de 30 millions de candidats. « Attirer et garder les personnes compétentes fait partie des dix principaux risques que les entreprises identifient dans le contexte de leur développement. L’acquisition de cut-e va permettre à Aon de répondre à cet enjeu crucial et de conforter Aon dans sa trajectoire de croissance » déclare Nathalie Manigne, Directrice des Ressources Humaines chez Aon France.

Les fondateurs de cut-e, Andreas Lohff, Achim Preuss, David Barrett et Espen Skorstad exerceront des fonctions de dirigeants au sein du pôle Talents, Rémunération et Performance d’Aon.