Antsway est une jeune pousse innovante issue de l’INRIA Grand-Est, basée à Nancy. La société a développé, après quatre années de R&D, une solution logicielle unique, nommée AntsRoute™, dédiée aux professionnels de l’intervention et de la logistique, qui cherchent à optimiser leurs tournées, maîtriser l’usage de leurs flottes de véhicules et le cas échéant y intégrer des véhicules non polluants.

AntsRoute est une solution d’optimisation et de suivi des tournées intégrant les exigences et objectifs de la gestion de flottes de véhicules. Le logiciel AntsRoute permet de réduire de 20% le kilométrage des tournées et jusqu’à 35% des coûts d’usage de la flotte de véhicules associée. En outre, le logiciel rentabilise l’usage de véhicules électriques. AntsRoute concilie ainsi approche écologique et excellence opérationnelle.

Antsway vient de conclure un premier tour d’investissement pour un montant de 500 000 euros auprès du fonds d’amorçage IT-Translation Investissement et du fonds Fira Nord Est géré par Finovam Gestion. Cette augmentation de capital va permettre à Antsway de lancer la commercialisation de son logiciel.

Pour Marc Grojean, CEO d’Antsway : « Après quatre années de recherche et développement et tests logiciels auprès de plusieurs grands comptes, nous sommes fiers de lancer la commercialisation à large échelle de notre logiciel AntsRoute. Notre logiciel étant modulable, il s’adresse aussi bien aux grands comptes qui ont déjà des outils de gestion métier et qui souhaitent améliorer leurs performances, qu’aux PME en recherche d’outils de gestion et de suivi de tournées. »

Pour Benoît Georis, Venture Partner chez IT-Translation « Cet investissement a immédiatement généré de l’enthousiasme en interne. Antsway apporte aux entreprises une solution efficace en matière de transition écologique, à l’heure du trafic alterné dans les grandes villes françaises et des primes à l’achat d’une voiture électrique pour les particuliers. »

Pour Alexandre Koressios, de FINOVAM Gestion « Antsway nous a séduits à la fois pour la qualité de son équipe et par la forte valeur ajoutée qu’apporte son logiciel Antsroute sur le marché de la gestion des flottes de véhicules. »