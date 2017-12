Yuanting Fan a étudié la gestion touristique en Chine pendant quatre ans puis, portée par un intérêt pour les marchés financiers et sa curiosité pour l’Europe, elle a choisi l’EDHEC pour parfaire sa formation en finance. Elle travaille aujourd’hui à Shanghai en tant qu’analyste.

Etienne Brueck a effectué ses études en Business Administration à l’université Justus Liebig de Gießen en Allemagne. Pour son Master, il a choisi l’EDHEC à Nice où il a suivi le programme de double diplôme en gestion et marchés financiers avec une spécialisation en commerce. Il travaille actuellement en Derivatives Trading chez Credit Suisse à Zürich.

« Ce prix est une reconnaissance du travail, du temps et des efforts que nous avons investis dans notre rapport, » estiment les deux lauréats. « Il nous aidera également dans nos carrières futures grâce à la notoriété de CFA Institute et de CFA Society France dans le milieu universitaire et dans la communauté des professionnels de l’investissement. »

Les QuantAwards sont organisés par CFA Society France en partenariat avec CFA Society Netherlands et CFA Society Ireland, avec le soutien de la société de gestion Capital Fund Management (CFM). Ils récompensent les meilleurs travaux de recherche d’étudiants sur des sujets liés à la finance quantitative. Les QuantAwards sont ouverts aux étudiants de master, quelle que soit leur spécialité. Les travaux doivent être rédigés en anglais.

Le jury, composé de professionnels de la finance et d’universitaires, classe les mémoires selon quatre critères : présentation (10%), précision et exhaustivité (30%), applicabilité et pertinence (30%), innovation (30%). Ces critères garantissent un équilibre entre l’excellence technique des travaux et leur application pratique. Le jury s’est par ailleurs efforcé de favoriser les travaux originaux et innovants.

« Félicitations aux gagnants de la 7ème édition des QuantAwards », déclare le président du Jury, Dr. Laurent Laloux, Chief Product Officer chez CFM. « Encore une fois cette compétition, qui apporte son soutien aux jeunes chercheurs en finance quantitative, montre l’importance de promouvoir des projets innovants ayant un impact concret pour la gestion de portefeuilles. CFM, dont c’est le cœur de métier depuis plus de 26 ans, est heureuse de s’associer aux CFA Societies de France, Irlande et des Pays-Bas, affiliées à CFA Institute. »