Annie-Laure Servel, gérant senior et associée d’Artemid (filiale de Capzanine et Amiral Gestion spécialisée dans le financement Senior Small et Mid Cap) depuis 2015, est nommée Chief Investment Officer d’Arte

Selon Annie-Laure Servel "avec ce nouveau rôle de CIO, nous poursuivons notre structuration afin de toujours mieux répondre aux enjeux de financement de l’économie et de gérer l’accélération de notre développement impulsée par la levée d’Artemid Senior Loan II. Aujourd’hui, le montant global levé par Artemid atteint environ 700 M€. Nous saisissons l’opportunité de cette nouvelle organisation pour élargir notre équipe avec une cinquième personne qui nous rejoindra pour compléter le dispositif ".

Annie-Laure Servel a débuté son parcours professionnel au sein du Groupe Roullier (agrochimie, agrofournitures et agroalimentaire) en 1992, en tant que trésorière internationale d’une de ses filiales. Puis elle a pris la responsabilité de la trésorerie du Groupe au sein de la holding, en 1998.

En 2001, Annie-Laure a rejoint CA Indosuez renommé CALYON en 2003, la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, en tant que Senior Banker. En 2007 elle est devenue Directeur des financements structurés et des LBO puis co-responsable LBO en 2009 puis responsable des financements structurés corporate et LBO en 2011, au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (nouveau nom de CALYON). Début 2015, Annie-Laure a rejoint Artemid, en tant que Gérant senior et associée.