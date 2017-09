›  Interview 

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DU FONDS ?

Capitaliser sur les aspirations liées à l’épanouissement personnel de l’individu du XXIe siècle : c’est ce que nous visons au travers de notre stratégie Lifestyles.

Ainsi, notre fonds thématique d’actions internationales Amundi Funds CPR Global Lifestyles vise à profiter de l’essor de l’économie autour du ‘bien-être’ multigénérationnel.

Une thématique riche qui repose sur des tendances structurellement porteuses à long terme comme la création de richesse, le développement des classes moyennes dans les pays émergents ou encore les nouvelles tendances de consommation et ses évolutions.

COMMENT AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ LA THÉMATIQUE DU « BIEN-ÊTRE » ?

Notre idée de cibler le bien-être fait référence au psychologue américain Abraham Maslow qui a démontré que la motivation des individus augmentait quand certains besoins émotionnels étaient satisfaits. Au sein de la pyramide, il a hiérarchisé les besoins en séparant ceux liés aux besoins vitaux (nourriture, santé, sécurité…) de ceux liés à l’épanouissement.

Il met l’accent sur trois besoins émotionnels particulièrement importants pour le bien être des individus :

le besoin d’appartenance à une communauté : on constate aujourd’hui que la génération des « millennials » (les 18-35 ans, ceux nés après 1980), est dans l’échange et le partage des expériences à travers des applications ou les réseaux sociaux ;

le besoin lié à l’estime de soi ou à la reconnaissance : les produits de luxe ou les automobiles premiums, qui permettent de se différencier, entrent dans cette catégorie ;

le besoin d’accomplissement de soi ou de réalisation : la recherche de nouvelles expériences prend une importance croissante avec les voyages, les activités pour se divertir autour du sport, des activités artistiques…

COMMENT CELA SE CARACTÉRISE-T-IL EN TERMES D’OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT ?

A travers cette thématique et ses tendances sous-jacentes, notre univers d’investissement est multisectoriel et va bien au-delà de la consommation avec : les loisirs, le voyage, le digital, le luxe et les marques aspirationnelles, la gestion patrimoniale, et le bien-être.

D’autre part, la montée en puissance des millennials, déjà plus nombreux que les baby-boomers, offre de nouveaux modes de consommation. Ces éminents influenceurs, en adoptant des styles de vie différents, génèrent des opportunités d’investissement notamment via la recherche de nouvelles expériences avec les voyages, les jeux vidéo, la musique et les films par internet ou encore la distribution en ligne…

QUEL EST VOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT ?

Au sein d’un univers large de 400 valeurs, nous définissons notre allocation sectorielle en fonction du contexte économique et d’indicateurs sectoriels spécifiques (flux touristiques, indicateurs de confiance des consommateurs…).

Au sein de chaque secteur, nous portons une attention particulière à la vision stratégique du management de chaque société que nous évaluons lors de rendez-vous réguliers.

Par ailleurs, notre analyse intègre une approche fondamentale qui s’appuie sur l’analyse de critères qualitatifs (l’attrait du marché sur lequel opère la société, la capacité de l’entreprise à se différencier de ses concurrents, son exposition géographique) et quantitatifs (valorisation, dynamique des résultats, analyse de rentabilité…).

Le portefeuille final est composé de 60 à 100 titres.

QUELLE EST VOTRE EXPOSITION SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE ACTUELLE ?

Nous sommes actuellement surpondéré sur l’Europe qui bénéficie d’une amélioration d’indicateurs macroéconomiques et d’une valorisation plus attractive par rapport aux États-Unis.

En terme de thèmes, nous privilégions le divertissement à travers le contenu digital (vidéos en ligne et réseaux sociaux) et les jeux vidéos qui profitent du développement des jeux en ligne. Le voyage reste également bien représenté dans le portefeuille avec une croissance structurelle de +3 - 4% des flux de voyageurs.

QUELS SONT LES ATOUTS DU FONDS AMUNDI FUNDS CPR LIFESTYLES POUR UN INVESTISSEUR ?

Le bien-être, c’est bien plus qu’un concept marketing. C’est une véritable aspiration pour chacun d’entre nous avec de véritables sources de croissance pérennes.

Notre approche unique, englobe toutes les facettes de « l’épanouissement de soi », bien au-delà de la « consommation ». Elle nous permet ainsi de capter une multitude d’opportunités d’investissement tout en s’adaptant aux cycles économiques. Ainsi, Amundi Funds CPR Global Lifestyles peut s’avérer être une réelle source de diversification avec « le bonheur en prime ».

EN TERMES DE PERFORMANCES ?

Le fonds affiche une performance positive depuis le début de l’année de + 3,5% [1] à fin août et de +2,3% en relatif par rapport à son indice de référence. Le fonds a adopté en juillet 2017 le MSCI World comme nouvel indice de référence.