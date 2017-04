Référence de l’information décisionnelle en France et à l’international, Ellisphere sécurise les prises de décision des acteurs économiques - entreprises et financeurs - en leur délivrant de l’information économique et financière sur leurs partenaires commerciaux. La société propose ainsi un panel de solutions dites décisionnelles conçues pour aider les entreprises à se développer, tout en maîtrisant leurs risques clients et fournisseurs, sécurisant leurs projets d’investissement, et/ou assurant leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Forte de son expertise métier, Ellisphere est positionnée sur un segment attractif du marché français de l’information, où elle s’est forgé une solide réputation d’excellence en réponse aux besoins exigeants des acteurs économiques publics et privés. Ellisphere a engagé cette stratégie sous la direction d’une nouvelle équipe nommée en 2014. La société a son siège à Nanterre (92) et emploie plus de 300 collaborateurs répartis sur huit principaux sites en France. Elle s’appuie également sur un puissant réseau de partenaires à l’international.

Dans ce contexte, AnaCap entend soutenir la croissance de la société par le développement de solutions innovantes et à valeur ajoutée, répondant aux enjeux de toutes les catégories d’entreprises, de la TPE aux grands groupes internationaux.

Nassim Cherchali, directeur d’AnaCap, résume : « Il s’agit là d’une plate-forme extrêmement attractive qui vient s’ajouter à notre portefeuille en France. Ellisphere occupe une position unique sur le marché français, avec une clientèle diversifiée et un réel potentiel d’expansion. Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’une équipe de direction expérimentée et motivée, menée par Valérie Attia. »

Valérie Attia, présidente directrice générale d’Ellisphere, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru au cours des trois dernières années : valoriser notre expertise métier pour mener à bien une ambitieuse stratégie d’innovations répondant toujours mieux aux enjeux de croissance, de rentabilité et de conformité de tous les acteurs économiques en France et à l’international. Nous sommes par conséquent très heureux d’unir nos forces à celles d’AnaCap qui souhaite nous soutenir dans le développement de la stratégie engagée, partageant de fait nos valeurs ainsi que notre passion pour les entreprises. »