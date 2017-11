Une offre de financements élargie

Le pôle dette privée d’Amundi, créé en 2012 et intégré il y a un an au sein de la nouvelle plateforme d’actifs réels et alternatifs, lance d’une part une activité dédiée aux financements immobiliers et renforce d’autre part sa gestion des prêts à effet de levier. Fort également du succès du closing du 3ème millésime de son fonds de dette senior corporate, le pôle entend ainsi développer une offre élargie de solutions de dette privée pour ses clients.

Avec 5,5 Milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2017, la plateforme dette privée d’Amundi dirigée par Thierry Vallière est un acteur reconnu sur les marchés de la dette privée en Europe.

Pour répondre aux besoins de ses clients institutionnels, Amundi lance une nouvelle expertise de gestion de dettes privées immobilières. Celle-ci est dirigée par Bertrand Carrez qui a rejoint le groupe mi-septembre.

Pedro-Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs précise : « Avec l’apport de cette nouvelle expertise de gestion de dettes immobilières, la plateforme d’actifs réels et alternatifs [1] offre désormais une palette complète de solutions immobilières à ses clients ».

Cela fait suite au développement de la gestion des prêts à effet de levier en Europe avec l’arrivée fin juin de Thierry de Vergnes en tant que responsable des fonds de dettes d’acquisitions.

Avec l’arrivée de ces 2 personnes renforçant les équipes avec des professionnels expérimentés et reconnus à Paris, Londres et Milan, le pôle dette privée a vocation à participer aux financements des entreprises et de leurs projets (LBOs, investissements, croissance externe, etc.) mais également de leurs actifs réels (immobilier, aéronautique et agroalimentaire).

Thierry Vallière, Directeur des activités de dettes privées chez Amundi, ajoute : « Dans un contexte de taux durablement bas, Amundi offre des solutions d’investissement attractives et diversifiées à ses clients qui contribuent au financement de l’économie réelle ».

665M€ d’engagements pour le closing du nouveau fonds de dette privée senior dédié au financement des entreprises européennes

Fort de son expérience et de son track record de tout premier plan sur le marché de la dette privée corporate, Amundi annonce parallèlement le succès du closing de la 3ème génération de son fonds de dette senior corporate [2] avec 665 millions d’euros levés auprès de 13 investisseurs institutionnels.

A l’instar des précédentes générations, le fonds « Amundi Dette Senior FPE III » bénéficie du label Fonds de Prêt à l’Economie (FPE) et accompagnera les ETI françaises et européennes, dès 75 millions de chiffre d’affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.).

Thierry Vallière, Directeur des Activités de Dettes Privées

Thierry Vallière commence sa carrière en 1998 dans le cabinet Fiducial en tant qu’analyste dans le département Finance d’entreprises. Entre 2000 et 2010, il travaille chez Rothschild & Cie en tant que directeur au sein des activités de conseil en fusions acquisitions, financements et restructurations. En 2010, Thierry prend la responsabilité de la direction financière du groupe Printemps avant de rejoindre Amundi en 2015.

Thierry Vallière est titulaire d’un DESCF et d’un DESS Finance d’Entreprises et d’Ingénierie Financière de l’Université de Paris IX Dauphine.

Bertrand Carrez, Responsable des fonds de Dette immobilière

Bertrand Carrez commence sa carrière en 1983 chez Total Distribution comme chargé de promotion des ventes avant d’être chargé d’affaires en 1986 au Crédit National. En 1992 il intègre Natixis où il occupe successivement les postes de chargé d’affaires et Senior Originator de prêts immobiliers avant de devenir en 2000 Global Head of Real Estate Finance. En 2010, il rejoint Athéma (ex-Aurel Leven Conseil) pour y développer la franchise « real estate debt advisory ». En 2012, Bertrand occupait le poste de Directeur de la dette immobilière au sein du groupe La Française AM / Acofi. Bertrand rejoint Amundi en septembre 2017.

Bertrand Carrez est Ingénieur Arts et Métiers, spé Génie Civil de l’ENSAIS Strasbourg et titulaire d’un DESS Management des entreprises de l’IAE Lille.

Thierry de Vergnes, Responsable des fonds de Dette d’Acquisition

Thierry de Vergnes commence sa carrière chez Indosuez à Paris, puis à Londres avant de rejoindre New-York où il prend la responsabilité d’Indosuez Capital, l’activité de financement d’acquisitions d’Indosuez aux Etats-Unis. Il intègre la Société Générale en 2004, puis Lyxor en 2013, où il crée l’activité de gestion de fonds de dettes. Thierry rejoint Amundi en juin 2017.

Thierry de Vergnes est Ingénieur Civil des Mines et Ingénieur économiste de l’Institut Français du Pétrole.