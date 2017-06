Innovation

Amundi, le premier gestionnaire d’actifs européen avec des encours de 1100 milliards d’euros d’actifs [1], offre aux investisseurs une exposition au potentiel de croissance interne des États-Unis avec Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap, un compartiment de sa SICAV phare luxembourgeoise. Ce compartiment, anciennement nommé Amundi Funds Equity US Concentrated Core [2], vise à réaliser une croissance du capital sur le long terme et, en particulier, à surperformer (après application des frais) l’indice MSCI USA Mid Cap sur une période donnée de 5 ans.

Les entreprises de taille moyenne - une classe d’actifs intéressante grâce à ses caractéristiques structurels sur le long terme

Lorsqu’ils souhaitent investir en actions, les investisseurs pensent plutôt aux titres de grande capitalisation.

Ces titres offrent un univers d’investissement très diversifié couvrant une grande variété de secteurs et d’industries, des entreprises dont les noms sont connus des investisseurs, et dont les actions sont liquides. Les actions de moyenne capitalisation (mid cap), en revanche, sont souvent délaissées par les investisseurs, mais elles ne sont pas moins une source d’opportunités de performance potentielle [3].

Les facteurs inhérents aux entreprises mid cap, tels que la taille de capitalisation, leur participation aux opérations de fusions et acquisitions et les caractéristiques de croissance de type « value », contribuent à la surperformance régulière de ces titres sur le long terme. Les mid caps sont dans une phase favorable du cycle de vie d’une société. Comparées aux entreprises de petite capitalisation, les mid caps ont souvent une taille critique pour surmonter des difficultés dans un contexte de croissance économique faible et ont survécu à la phase conceptuelle de leur existence qui peut les mettre à rude épreuve. Cependant comparées aux grandes capitalisations, elles représentent un potentiel significatif de création de valeur et ce à un taux relativement plus élevé. Les mid caps sont également des cibles pour d’autres entreprises à la recherche de croissance externe, ce qui peut également être source de création de valeur et de performance.

Une équipe de gestion expérimentée avec un historique de performance solide

Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap est géré par l’équipe Special Equity de Wells Fargo Asset Management qui dispose d’une expérience de plus de 35 ans, avec le support de 11 analystes de recherche dédiés [4] . La stratégie de gestion bénéficie d’un historique solide de performance et l’équipe gère aujourd’hui plus de 10 milliards de dollars [5]. Le compartiment est géré en ligne avec la stratégie “US mid cap value” de Wells Fargo, qui a un historique de performance de 15 ans. Les performances annualisées sur 1, 3 et 5 ans sont respectivement de 21,1 %, 10,3 %et 16,2 % [6] .

Le portefeuille3 est géré de manière active, sur la base d’une analyse fondamentale (bottom-up) qui cherche à sélectionner les titres de sociétés sous-évaluées ou offrant un potentiel de croissance significatif assorti d’un risque de baisse limité. Le résultat est un portefeuille composé de 50 à 70 actions. Le compartiment est investi dans des valeurs « mid cap » dont 85 % du chiffre d’affaires provient du marché domestique des Etats-Unis [7].

Partenariat Amundi-Wells Fargo

A la suite d’un processus de sélection rigoureux, Amundi a choisi Wells Fargo Asset Management dans une optique de co-branding entre les deux sociétés de gestion. Forte d’un long historique et d’une performance consistante, Wells Fargo Asset Management apporte son savoir-faire sur les entreprises « mid cap » américaines, très complémentaire de l’offre de fonds et de la distribution mondiale d’Amundi avec des présences locales en Europe et en Asie.

Christian Pellis, Directeur Mondial de la Distribution Externe, Amundi, commente « Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap répond à la demande de nos investisseurs qui cherchent des opportunités de performance sur le marché domestique des États-Unis. Pour de nombreux investisseurs, les moyennes capitalisations américaines peuvent compléter les investissements en grandes capitalisations dans le cadre de leur allocation d’actifs. »

Bryant VanCronkhite, co-gérant du fonds, Wells Fargo Asset Management, ajoute « Nous sommes ravis du partenariat avec Amundi pour proposer notre philosophie et notre processus d’investissement unique dans les actions US Mid Cap. Notre expérience montre que cette classe d’actifs peut fournir des rendements exceptionnels ajustés du risque et nous croyons que cela devrait se poursuivre. »

Document d’Information Clé pour l’Investisseur : Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap