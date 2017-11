Innovation

Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta, commente : « Nous sommes fiers d’être le premier fournisseur à offrir cette exposition clé en main en Europe. Dans l’environnement de taux bas que nous connaissons, les investisseurs sont à la recherche de nouvelles sources de rendement et de diversification pour leurs portefeuilles. Avec des frais courants [ 4 ] de 0,55%, ce lancement illustre notre engagement constant de fournir à nos clients des solutions efficaces, transparentes et à prix compétitifs. »

Dans un premier temps listé sur Euronext Paris, ce nouvel ETF Actions Europe, multifactoriel et market neutral, permet aux investisseurs de capter les différentes primes de risque factorielles sans pour autant être exposé à la tendance des marchés actions.

Notes

[1] A la date de lancement

[2] Pour plus d’information sur la méthodologie de l’indice se référer au site du fournisseur d’indice https://www.stoxx.com/indices. S’y référer également pour davantage d’informations sur la définition des facteurs pris en compte par Stoxx (Carry : niveau et pérennité de la redistribution aux actionnaires / Faible risque : faible volatilité / Momentum : forte performance récente / Taille : faible capitalisation / Value : valorisation inférieure à la valorisation intrinsèque / Qualité : assise financière solide)

[4] Frais courants : Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois. Toute transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.