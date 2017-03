Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours [1] avec plus de 1 000 milliards d’euros sous gestion, et le CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives, nouent un partenariat et créent une société de gestion indépendante : Supernova Invest. Outre la reprise des fonds actuels de CEA Investissement (avec un mandat de conseil pour le fonds stratégique du CEA et la gestion du Fonds FNA « Amorçage Technologique »), celle-ci a vocation à créer et à gérer pour compte de tiers de nouveaux fonds de capital-innovation destinés à financer des projets dans l’innovation technologique sur le territoire français. Ainsi elle gèrera le fonds « Crédit Agricole Innovations et Territoires » dans lequel le Crédit Agricole - via les Caisses régionales, Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole S.A. – a mobilisé 50 millions d’euros pour accompagner les jeunes entreprises innovantes.

Cette nouvelle société profitera des 15 années d’expérience et de pratique de l’équipe de CEA Investissement dans le capital-risque et l’amorçage - elles ont déjà accompagné 74 sociétés innovantes - et des compétences d’Amundi Private Equity Funds (PEF) en gestion et commercialisation de fonds.

Reconnue comme l’une des sociétés les plus performantes de l’industrie du capital investissement français [2], Amundi PEF fera également bénéficier la nouvelle entité de ses excellents réseaux d’affaires grâce à ses réseaux partenaires à travers le monde.

Société de gestion indépendante codétenue par CEA Investissement (40%), Amundi PEF (40%) et l’équipe issue de CEA Investissement (20%), Supernova Invest a pour ambition de devenir un acteur clé du capital-investissement dédié à l’innovation technologique :

à tous les stades de maturité des sociétés innovantes, des start-up en amorçage aux sociétés matures

sur les 2 grands types d’innovations technologiques : les innovations de rupture, fondées sur le développement intensif de technologies de rupture issues des laboratoires de recherche et associée le plus souvent à des enjeux industriels les innovations d’usage, fondées sur l’assemblage de technologies matures pour le développement d’usages et/ou de modèles économiques nouveaux, bien représentées notamment dans l’économie digitale

et proposer ainsi au marché une gamme de fonds couvrant l’ensemble des besoins en matière d’innovations technologiques Grâce aux liens historiques qu’elle a noués avec le CEA Supernova a accès à un deal flow de grande qualité. Cela lui permet également de bénéficier de son expertise dans les hautes technologies et de ses licences de propriété intellectuelle mais aussi de tout un écosystème, véritable facteur d’accélération opérationnelle et d’optimisation des besoins en investissement.. Autant d’éléments qui facilitent l’émergence des start-up dans lesquelles l’équipe de Supernova investit.

Le partenariat avec Amundi lui permettra, après l’obtention de son agrément AMF, de franchir une étape supplémentaire en augmentant non seulement ses capacités d‘investissement mais aussi d’analyse et de suivi des sociétés.

Le Crédit Agricole a ainsi décidé de confier la gestion de son nouveau fonds intitulé « Crédit Agricole Innovations et Territoires » à Supernova Invest. Ce fonds doté de 50 millions d’euros pourrait atteindre 100 millions d’euros d’ici 2020. Cet investissement porté par les Caisses régionales de Crédit Agricole à hauteur de 40 millions d’euros, Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole S.A. à hauteur de 5 millions d’euros chacun vise à dynamiser l’économie des territoires par le financement de l’innovation et l’investissement dans des jeunes sociétés technologiques, opérant prioritairement dans les six relais de croissance du Crédit Agricole : agriculture et agroalimentaire, énergie-environnement, logement, santé, tourisme et mer

Christophe Gégout, Administrateur général adjoint du CEA et président de CEA Investissement, déclare : « La création de Supernova Invest est l’alliance de la crédibilité du CEA en matière d’innovation technologique et du meilleur de la gestion en capital-investissement autour d’une équipe d’investissement dotée d’une longue expérience et de grands succès, celle de CEA Investissement. Avec plus de 200 millions d’euros sous gestion [3], Supernova Invest a pour ambition de gérer 1 milliard d’euros d’ici 2020 ».

Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi précise : « Après le premier succès dans les infrastructures avec EDF, Amundi s’adosse une nouvelle fois à un industriel leader de son secteur comme l’est le CEA, et démontre son engagement à faire émerger à partir du tissu des start-up françaises une gamme de solutions d’investissement innovante. »

Régis Saleur, Managing Partner de Supernova Invest et précédemment Directeur général de CEA Investissement, ajoute : « Cette alliance marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’équipe de CEA Investissement pour permettre à de nouveaux investisseurs de nous rejoindre et de bénéficier de nos méthodes éprouvées, spécifiquement adaptées au financement des start-up à fort contenu technologique. Nous aspirons à poursuivre notre développement avec de nouvelles levées de fonds sans pour autant nous éloigner du CEA avec lequel notre lien est notre spécificité. »

Pour Laurent Bennet, Directeur de l’Agriculture, Agroalimentaire et Marchés spécialisés chez Crédit Agricole S.A. : « Le groupe Crédit Agricole a annoncé la mobilisation de 100 millions d’euros pour financer les jeunes entreprises innovantes. Ce nouveau fonds est une brique de plus dans l’écosystème qu’est en train de bâtir le Groupe et les Caisses régionales autour des Villages by CA. Le rayonnement et la présence du CEA en régions est très complémentaire avec l’implication du Crédit Agricole au cœur des territoires. Ils font de ce partenariat un atout considérable pour financer les jeunes entreprises innovantes avec comme ambition d’avoir un impact positif en termes de dynamisme et d’emploi. Les premières opportunités identifiées par les équipes des Caisses régionales laissent augurer d’un deal flow de qualité. »