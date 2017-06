Cet investissement d’Amundi via son fonds d’épargne solidaire Finance et Solidarité [3], aux côtés d’un ensemble d’investisseurs engagés [4] pour un montant total de 4,75 millions d’euros, va permettre à Simplon.co de renforcer son impact social auprès des territoires et des publics fragiles afin de continuer à démontrer que le numérique est un levier d’inclusion, d’insertion, d’emploi et d’innovation sociale significatif.

Créée à Montreuil (93) en avril 2013, Simplon.co est une entreprise sociale labellisée French Tech, lauréate du programme « La France S’Engage » et plus grand réseau français de formations labellisées « Grande École du numérique ». En 4 ans, Simplon.co a formé près de 1020 personnes, dont 58% de personnes de niveau Bac ou infra, avec un taux de sortie positive en emploi ou en activité de 78%. Désormais, Simplon.co forme plus de 1000 demandeurs d’emploi par an au travers de plus de 30 écoles du numérique, situées dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, en Outre-Mer et à l’étranger (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Disposant aujourd’hui d’une équipe de 75 salariés et 3 millions de produits d’exploitation pour 2016/17 [5], elle ambitionne de tripler tant ses effectifs que ses résultats pour les 5 prochaines années.

Amundi, au travers de ses fonds d’épargne solidaire, investit pour ses clients dans des entreprises non cotées, innovantes, en croissance et générant un impact social et environnemental positif pour la société. Simplon.co est une entreprise sociale proposant des formations gratuites, qualifiantes et certifiantes, aux métiers du numérique, en priorité aux personnes éloignées de l’emploi et/ou sous représentées dans lesdits métiers. En tant que modèle d’innovation sociale, au croisement des écosystèmes technologiques et de l’entreprenariat social reconnu par les pouvoirs publics, Simplon.co s’inscrit dans la politique de sélection d’entreprises de la finance solidaire portée par Amundi.

Grâce à cette opération, Simplon.co va pouvoir se concentrer sur le renforcement de ses activités de formation aux nouveaux métiers du numérique en faveur des populations et territoires fragiles : formations de demandeurs d’emploi dans les grandes métropoles, les zones rurales et les DROM françaises, mais également à l’étranger où la société est présente depuis 2014. Simplon.co va également continuer à agir dans le domaine de la démocratisation de l’apprentissage de la programmation informatique auprès du grand public et des enfants.

“ L’enjeu aujourd’hui, pour nous est de diversifier nos financements pour avoir plus de marge de manœuvre accélérer notre développement, tout en gardant en tête notre objectif premier, à savoir former un maximum de personnes éloignées de l’emploi aux métiers du numérique : nous sommes là pour combler le vide et apporter des profils techniques de qualité, aux entreprises à la recherche de ce type de compétences ”, pose Frédéric Bardeau, Président et co-fondateur Simplon.co.