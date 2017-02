Amundi Real Estate Italia SGR annonce la signature d’un accord préliminaire en vue de l’acquisition du prestigieux portefeuille immobilier « I Tolentini ». Ce portefeuille se compose de cinq propriétés adjacentes appartenant à Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. et situées entre la Via di San Basilio, Salita di San Nicola da Tolentino, Via San Nicola da Tolentino et Via del Basilico. Le complexe se trouve dans le centre historique de Rome, à quelques minutes de marche de la Piazza di Spagna et Quirinale. Les propriétés, construites à la fin du 19ème siècle, ont une belle identité historique et architecturale. D’une superficie totale d’environ 19.000 m², elles sont louées à des entreprises privées et publiques de tout premier plan. La transaction sera finalisée à la fin du premier semestre 2017 pour un montant de 126 millions €.

L’acquisition de « I Tolentini » suit de peu la récente acquisition, finalisée le 22 décembre 2016, d’une partie d’un immeuble de bureaux, également situé dans le centre historique de Rome, proche de la Via Vittorio Veneto et du parc de la Villa Borghese. Le bien se compose d’une partie d’une propriété indépendante, située Via Campania 59, comprenant les quatre premiers étages et deux niveaux du sous-sol d’un immeuble de onze étages conçu par Studio Passarelli en 1964.

La transaction sera financée par un pool bancaire et, dans les deux cas, Amundi Real Estate Italia SGR a reçu les conseils juridiques du cabinet Bonelli Erede.