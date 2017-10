Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, poursuit sa stratégie d’investissement en France avec l’acquisition du complexe immobilier « Les Docks » - 62 000 m² de bureaux et de commerces - auprès des investisseurs institutionnels conseillés par J.P. Morgan Asset Management.

Situé au cœur du quartier Euroméditerranée, Place de la Joliette, « Les Docks » est un bâtiment emblématique du paysage de la ville de Marseille avec une importante façade en front de mer. Dotée d’une architecture industrielle unique, ce site offre des espaces de bureau de grand standing avec des surfaces flexibles et modulables qui s’adaptent à l’évolution des entreprises. Le rez-de-chaussée, avec 100% des commerces indépendants, offre depuis fin 2015, une expérience de shopping unique.

Le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar ainsi que l’étude notariale Wargny Katz et Constructa Asset Management ont conseillé le vendeur. L’acheteur a été conseillé par le cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills, la société notariale Allez et Associés et CBRE. La transaction a été exécutée par JLL Capital Markets sous un mandat exclusif. Le financement de l’acquéreur a été réalisé par PBB Deutsche Pfandbriefbank et Crédit Agricole Alpes Provence.