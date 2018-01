Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, a finalisé l’acquisition, auprès du groupe Scor, de l’immeuble « INTOWN », immeuble à usage principal de bureaux d’environ 21 000 m2 situé au cœur du quartier Saint-Lazare à Paris (9ème arrondissement). Bénéficiant d’un emplacement à l’angle de la rue de Londres et de la place de Budapest, l’ensemble immobilier « INTOWN » a fait l’objet d’une restructuration lourde confiée à Bouygues Immobilier dans le cadre d’un CPI, achevée fin janvier 2017, et conçue par les architectes Anthony Béchu & François Leclercq.

Détenu par les SCPI Edissimmo (45%), Rivoli Avenir Patrimoine (42%) et Génépierre (13%), l’ensemble immobilier est constitué de plus de 17 600 m² de bureaux et 600 m² de commerce et crèche, auxquels s’adjoignent 57 places de stationnements, un parking deux-roues. La partie bureaux, du rez-de-chaussée au 6ème étage, offre des plateaux modulables de 3 000 m² environ bénéficiant de vues dégagées sur la place de Budapest, ainsi que sur les patios et terrasses paysagés. Cet immeuble est doté d’un auditorium de 195 places en rez-de-jardin, d’espaces de restauration et d’une crèche.

L’ensemble est certifié « HQE Exceptionnel » et « BREEAM very good » et a obtenu la labellisation « BBC Energie-Rénovation ».

L’occupant principal, la Banque de France, loue l’ensemble (hors commerce et crèche) au travers d’un bail comprenant un engagement ferme de neuf ans.

Amundi Immobilier a été conseillée par l’étude notariale Allez et Associés, le conseil juridique De Pardieu Brocas Maffei, le conseil technique et environnemental Angéris.

Le financement a été arrangé par ING qui était conseillé par Gide Loyrette Nouel et l’étude Cheuvreux Notaires.

Le groupe Scor a été conseillé par l’étude notariale Oudot & Associés, et Jones Lang Lasalle, qui a réalisé la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE.