Amundi Immobilier, Crédit Agricole Assurances et Primonial REIM ont finalisé, le 30 octobre 2017, l’acquisition de 100% des titres de HOLD (Heart Of La Défense), société détenant le plus grand ensemble immobilier de bureaux d’Europe : « Cœur Défense », auprès d’une entité affiliée à Lone Star Real Estate Fund III. Cet ensemble immobilier, situé à la Défense à Courbevoie (Hauts de Seine), totalise plus de 159 000 m2 de surface de bureaux.

Réalisé par l’architecte Jean-Paul Viguier et livré en 2001, l’ensemble immobilier comprend 5 tours reliées par un atrium :

2 tours jumelles de 40 étages chacune à usage de bureaux : la Tour A, d’une surface de 63 952 m2 et la Tour B, de 63 553 m2

3 immeubles de 9 étages chacun à usage de bureaux et de commerces : la Tour B1 d’une surface de 4 102 m2 , la Tour B2 de 13 099 m2 et la Tour B3 de 14 353 m2.

L’ensemble dispose d’un centre de conférence (un amphithéâtre d’une capacité de 270 places, 7 salles de réunions modulables et 2 foyers de réception), de plusieurs restaurants interentreprises, d’une conciergerie et d’un centre de remise en forme de 1 000 m2 . « Cœur Défense » compte également 6 niveaux de parking totalisant 2 819 places de stationnement. La tour dispose également d’un parking pour vélos.

Jean-Jacques Duchamp, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer l’acquisition du plus grand ensemble immobilier tertiaire d’Europe, qui offre à ce jour les meilleurs standards de construction. Actif loué à de grands groupes français et internationaux, il bénéficie d’une situation unique au sein du premier quartier d’affaires européen. L’acquisition de l’ensemble immobilier « Cœur Défense » s’intègre dans notre stratégie d’investissement de long terme ».

Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi précise : « Avec l’acquisition emblématique de « Cœur Défense », nous réalisons la plus importante acquisition du marché français en 2017. L’actif est entièrement loué, bénéficie d’excellentes prestations au sein du premier quartier d’affaires d’Europe. Amundi Immobilier consolide sa position d’acteur incontournable et reconnu du marché immobilier de bureaux ».

Laurent Fléchet, Président du Directoire de Primonial REIM ajoute : « Cette opération est emblématique, par sa taille, sa localisation et la qualité de sa conception. Nous sommes très heureux et fiers, aux côtés de Crédit Agricole Assurances et Amundi Immobilier d’en réaliser l’acquisition ».

Les acquéreurs ont été conseillés par le cabinet d’avocats White & Case, l’étude notariale Wargny Katz, le conseil fiscal Fidal, l’auditeur financier PwC et l’auditeur technique Nerco Ingénierie. Le vendeur a été conseillé par Morgan Stanley, Rothschild, JLL, par les cabinets d’avocats De Pardieu Brocas Maffei pour la partie juridique et Franklin pour la partie fiscale, par Ernst & Young pour la partie financière, l’étude notariale Lasaygues et par l’auditeur technique Artelia.